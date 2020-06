Il rialzo dei mercati americani potrebbe essere agli sgoccioli. I livelli chiave da monitorare ogni settimana

Il rialzo dei mercati americani cui abbiamo assistito durante la settimana appena conclusasi non deve trarre in inganno. Se settimana scorsa scrivevamo Ribasso in arrivo per i mercati americani?, abbiamo avuto una risposta abbastanza chiara.

Come vedremo, infatti, sui principali indici americani non c’è stato un segnale di riscossa, in quanto i livelli chiave hanno respinto i rialzisti.

Le prossime sedute, quindi, dovranno essere affrontate con la massima prudenza consapevoli che potremmo assistere a ribassi molto veloci e profondi.

Analisi grafica e previsionale sul Dow Jones

La proiezione in corso sul Dow Jones (clicca qui per le quotazioni), time frame settimanale, è rialzista e ha già raggiunto il suo I° obiettivo di prezzo in area 26.045. La chiusura della settimana appena conclusasi, però, sebbene al rialzo, è stata inferiore a questo livello. Confermando la rottura della settimana procedente, potrebbero essersi create le condizioni affinché le quotazioni possano avvitarsi al ribasso. In caso contrario, gli obiettivi rialzisti sono quelli indicati in figura.

Analisi grafica e previsionale sul S&P500

La proiezione in corso è rialzista sull’ S&P500 (clicca qui per le quotazioni), ma la settimana appena conclusasi ha visto una conferma, nonostante il rialzo, della brutta battuta di arresto lungo il cammino che porta al II° obiettivo di prezzo in area 3.335 cui abbiamo assistito la settimana precedente.

Per settimana prossima i due livelli da monitorare sono 2.981 e 3.116. Una chiusura inferiore al primo valore spingerebbe le quotazioni verso il I° obiettivo di prezzo in area 2.762 con conseguenti forti implicazioni ribassiste. Una chiusura superiore al secondo valore, invece, aprirebbe le porte al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura, in prima battuta il II° obiettivo di prezzo (3.335).

Analisi grafica e previsionale sul Nasdaq100

La proiezione settimanale in corso sul Nasdaq100 (clicca qui per le quotazioni) è rialzista e non ha più ostacoli lungo il cammino che porta al I° obiettivo di prezzo in area 10.610.

Apparentemente tutto a posto. Tuttavia va notata una cosa molto importante. Durante la settimana scorsa l’indice, nonostante il rialzo, non ha segnato nuovi massimi storici, ma ha chiuso sotto il massimo storico precedente. Tuttavia va notato che la chiusura del 19 giugno è stata la più alta di sempre.

Conclusioni

Tutti gli indizi, quindi, ci dicono che il rialzo dei mercati americani potrebbe essere agli sgoccioli. Prestare, quindi, molta attenzione ai livelli indicati in precedenza.