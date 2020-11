Dopo la prima giornata di contrattazione della settimana, il rialzo continua a confermarsi ed i mercati puntano sparati ai loro obiettivi. In un trend rialzista come quello attuale, la cosa migliore da fare è accodarsi, inserendo gli stop loss e lasciando correre i profitti. Per questo motivo, ora come al solito di questa rubrica, andremo a definire la nostra mappa dei prezzi, la previsione e i livelli di allerta. In questo modo, il Lettore viene messo nella giusta condizione di poter guadagnare e poter applicare i segnali senza alcuna titubanza.

Questa rubrica infatti, ha non solo lo scopo di fare il punto sui mercati ma di essere una equilibrata e pratica bussola per guadagnare portando gli eventi al proprio vantaggio.

Andiamo a capire proprio come fare questo.

I mercati hanno chiuso la giornata di contrattazione del 16 novembre ai seguenti prezzi:

Dax Future

13.140

Eurostoxx Future

3.466

Ftse Mib Future

21.280

S&P 500

3.628

Cosa attendere da ora in poi?

La nostra previsione annuale su scala settimanale

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 13 novembre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

Siamo in un punto nodale dove le previsioni sono al ribasso ma la tendenza è andata al rialzo. Chi ha ragione? Fino a quando non cambia direzione, sempre la tendenza!

Il rialzo continua a confermarsi ed i mercati puntano sparati ai loro obiettivi

Di seguito la mappa dei prezzi, i livelli che mantengono la tendenza al rialzo e i relativi punti di inversione ed obiettivi di prezzo.

Dax Future

Nuova fase ribassista solo con una chiusura del 20 novembre inferiore a 12.597. Rialzo in corso e inversione ribassista di brevissimo solo con chiusura giornaliera del 17 novembre inferiore a 12.596. Obiettivo primo del rialzo a 13.775.

Eurostoxx Future

Nuova fase ribassista solo con una chiusura del 20 novembre inferiore a 3.229. Rialzo in corso e inversione ribassista di brevissimo solo con chiusura giornaliera del 17 novembre inferiore a 3.392. Obiettivo primo del rialzo a 3.595.

Ftse Mib Future

Nuova fase ribassista solo con una chiusura del 20 novembre inferiore a 20.610. Rialzo in corso e inversione ribassista di brevissimo solo con chiusura giornaliera del 17 novembre inferiore a 20.610. Obiettivo primo del rialzo a 22.640.

S&P 500

Nuova fase ribassista solo con una chiusura del 20 novembre inferiore a 3.511. Rialzo in corso e inversione ribassista di brevissimo solo con chiusura giornaliera del 17 novembre inferiore a 3.552. Obiettivo primo del rialzo a 3.780.

Al momento non vediamo pericoli e quindi le posizioni rialziste vanno mantenute con tranquillità.