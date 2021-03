L’8 marzo arriva la festa dedicata alle donne e alla femminilità, che si festeggia possibilmente con un regalo. Arriva la difficoltà di scegliere quale possa essere il regalo che meglio si addice a questa festa e allora lasciamoci guidare dai suggerimenti per quale sia il regalo più simpatico da donare o da autoregalarsi per la festa della donna.

La festa dell’8 marzo

È una festa che perde sempre più di significato a causa dei profondi cambiamenti che la nostra società subisce.

D’altra parte c’è anche chi è contro questa festa, poiché nasce per ricordare la non differenza fra maschi e femmine, in una società in cui le donne erano messe al margine. Fatto sta che oggi la sensibilità si è evoluta, anche grazie a questa festa, ma c’è chi dice che il fatto stesso di festeggiarla significa che la donna in fondo non è ancora uguale all’uomo.

Come scegliere il regalo

A parte il solito regalo di mimose, che tra l’altro ad alcuni potrebbe provocare allergia, si potrebbe provare con un regalo del tutto diverso e forse inatteso.

Facciamoci aiutare in questo dalle pietre e dal loro potere vibrazionale. Secondo i principi, non scientifici naturalmente, della cristallo terapia, ogni pietra emette delle vibrazioni. Questo è un concetto anche fisico, ed era Albert Einstein che ci ricordava che l’universo è una manifestazione d’energia, cioè onde o vibrazioni.

Il regalo più simpatico da donare o da autoregalarsi per la festa della donna

Sono molte le persone soprattutto donne che amano questo tipo di oggetto. Ha il vantaggio di essere simpatico, bello e di poco costo. È un set di pietre riequilibranti dedicate a ogni segno dello zodiaco. Sono pietre che proteggono dagli influssi negativi e che sviluppano quelli positivi.

Si trovano in commercio e sono acquistabili online sotto il nome di talismani astrologici oppure pietre astrologiche. Costano poco 7 o 8 euro e si presentano con un piccolo sacchetto che contiene alcune pietre belle e ben levigate da entrare comodamente in una borsetta. Un regalo simpatico che certamente verrà ricordato con piacere.

