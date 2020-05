È possibile che coloro che percepiscono la Naspi si avvalgano anche del Reddito di emergenza? Quali requisiti bisogna considerare per avere accesso alle forme di sostegno economico che il Governo mette a disposizione dei cittadini? Qui di seguito vi illustriamo quali sono le condizioni di compatibilità tra Naspi e REM e come fare per ottenere il sussidio.

A cosa serve il Reddito di emergenza

Il reddito di emergenza è compatibile con la Naspi? Le difficoltà nella ricerca di occupazione nell’attuale situazione economico-lavorativa, pone molti contribuenti nella condizione di chiedersi se sia possibile accedere ai servizi sussidiari dello Stato. In particolare, le persone che attualmente percepiscono l’indennità Naspi si domandano se possano avere accesso al Reddito di Emergenza reso disponibile dal Governo in questo clima di generale risposta al collasso sanitario ed economico dal Paese.

Come molti sapranno, il Reddito di emergenza è una misura pensata per i risparmiatori che versano in particolari difficoltà a causa del coronavirus e non beneficiano di sussidi, come la Naspi, estesi dal Cura Italia. Il nuovo sussidio economico è regolamentato dall’art. 87 del D.L. n. 34/2020. Esso prevede una indennità tra i 400 e gli 800 euro per quei nuclei familiari che non hanno beneficiato di altri sussidi.

La risposta agli interrogativi di molti

Nella misura in cui sono presenti i requisiti necessari alla richiesta del sussidio, è possibile formulare richiesta per l’ottenimento del REM. Ma, nello specifico, il Reddito di emergenza è compatibile con la Naspi o Dis- coll? La risposta è affermativa in quanto coloro che hanno degli ammortizzatori sociali in scadenza rientrano nel profilo dei beneficiari ideali. Si presuppone che i disoccupati riusciranno a trovare lavoro con grande difficoltà in questo momento. Essi rientrano tra quei lavoratori precari che non hanno beneficiato di bonus e aiuti introdotti in risposta all’emergenza Covid-19. È necessario, quindi, che i richiedenti posseggano tutti i requisiti necessari all’inoltro della domanda per il REM.