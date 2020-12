Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il reddito di cittadinanza finisce sul tavolo della Commissione Europea a Bruxelles. La questione riguarda il requisito di residenza in Italia da almeno dieci anni. Ma questo non è l’unico problema, in quanto il reddito di cittadinanza non è mai partito in pieno. Il reddito di cittadinanza è sotto esame, niente lavoro e requisito di 10 anni in discussione, analizziamo perché.

A trovare lavoro sono in pochi

Il reddito di cittadinanza, voluto fortemente dal Movimento 5 Stelle, si presenta come una misura molto discussa. Il RdC doveva creare opportunità di lavoro e formare i lavoratori per nuovi impieghi e attivare il mercato del lavoro. Purtroppo, le aspettative sono state fortemente deluse. Sono nati i navigator, figure professionali per indirizzare il disoccupato verso opportunità lavorative. Ma i centri per l’impiego non hanno mai funzionato come dovevano. Per rendere le procedure attuabili, c’è bisogno di tempo.

Oltre alla situazione del lavoro, il reddito di cittadinanza finisce sul tavolo tecnico della Commissione europea per un ricorso del Tribunale di Milano. La questione riguarda il requisito di residenza in Italia da almeno dieci anni, requisito richiesto per fruire del RdC.

A presentare a Bruxelles un procedimento di infrazione contro l’Italia è l’ASGI (Associazione di sostegno agli immigranti) e altre tre associazioni. Infatti, gli avvocati dell’ASGI hanno contestato l’operato del Tribunale di Milano che, con un ricorso, ha revocato il reddito di cittadinanza a 7 donne rumene ex-lavoratrici.

Le donne, con figli a carico, risiedono da meno di 10 anni in Italia. Per questo motivo, il Tribunale di Milano ha revocato il reddito di cittadinanza. Gli avvocati dell’ASGI chiedono ai giudici di rinviare alla Corte la questione pregiudiziale.

Requisiti attuali del RdC

Quindi, il reddito di cittadinanza è sotto esame, niente lavoro e requisito di 10 anni in discussione, ma analizziamo i requisiti attuali per accedere al beneficio:

a) cittadinanza: essere cittadino italiano o europeo o soggiornare in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due anni continuativi;

b) ISEE: un valore ISEE aggiornato inferiore a 9.360 euro annui;

c) patrimonio mobiliare: un patrimonio diverso dalla casa di abitazione di euro 30mila;

d) patrimonio finanziario: un patrimonio finanziario non superiore a 6mila euro, che può aumentare in base ai componenti del nucleo familiare;

e) reddito familiare: reddito inferiore a 6mila euro annui. Il limite aumenta a 9.360 euro annui se il richiedente è in affitto.