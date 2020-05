Il contribuente che attende la ricarica della carta del reddito di cittadinanza avrà sentito parlare di un probabile anticipo dei pagamenti per maggio 2020. Ovviamente non tutte le fonti da cui attingiamo informazioni possono dirsi attendibili per cui cerchiamo di capire quanto fondate siano le notizie in circolazione. D’altronde l’eventuale anticipo rispetto ai consueti termini di erogazione del beneficio economico non sarebbe da escludere a priori.

Il Governo sta difatti mobilitando risorse finanziarie sempre più consistenti per supportare tanto i nuclei familiari quanto le piccole e medie aziende. La ripresa delle attività produttive e lavorative dovrebbe rimettere in moto la macchina dell’economia italiana. Nonostante le difficoltà iniziali, moltissimi lavoratori hanno recuperato i precedenti impieghi e i piccoli imprenditori hanno riaperto gli esercizi commerciali. Moltissimi altri contribuenti devono ancora ricorrere ad ammortizzatori sociali quali cassa integrazione, reddito di emergenza, bonus.

Soprattutto i liberi professionisti e i lavoratori autonomi pagano attualmente un pensante tributo alla causa dell’emergenza epidemiologica. Nello specifico, i lavoratori stagionali e con contratti part time hanno già perso nei mesi di aprile e maggio importanti opportunità lavorative. I percettori dell’aiuto governativo che si chiedono se il reddito di cittadinanza arriva in anticipo a maggio 2020 rivelano l’accresciuto bisogno di sostegno economico.

Il reddito di cittadinanza arriva in anticipo a maggio 2020?

Non si può escludere un anticipo sulla tempistica dei pagamenti dal momento che vi sono dei precedenti in merito come quello avvenuto nel dicembre 2019. La ricarica della carta del reddito di cittadinanza potrebbe effettivamente giungere qualche giorno prima rispetto al calendario prefissato. Chi volesse conoscere le date esatte di erogazione del sussidio può reperire informazioni dall’articolo “Quando arriva la prima ricarica di maggio del reddito di cittadinanza e chi non lo riceverà”.

L’Istituto di previdenza sociale non ha confermato le voci relative ad un’anticipata erogazione del sussidio. Di sicuro, i percettori del reddito di cittadinanza riceveranno la ricarica sulla carta tra il 25 e il 27 maggio 2020. Per ricevere aggiornamenti ufficiali sulle date di erogazione occorre consultare la pagina del sito Inps relativa allo “stato delle operazioni”. Come di consueto, l’accesso al portale dell’Ente previdenziale è consentito solo ai contribuenti in possesso del Pin o di altre credenziali di ingresso.