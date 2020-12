Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se parliamo di “low cost”, il nostro pensiero va immediatamente ai voli aerei, ai viaggi e alle vacanze. Ma, ahinoi, non è propriamente questo il periodo. Allora proviamo a dedicarci a qualcos’altro a costo quasi zero che possa impegnare la nostra mente e darci degli ottimi risultati. L’idea c’è e i nostri Esperti la espongono in questo articolo. Il record di low cost spetta di diritto a questa ricetta di spaghetti deliziosi ma incredibilmente economici, che faranno felici tutti i commensali. Non hanno un nome e, quindi, potremmo anche ribattezzarli a nostro piacere. Facili, veloci, economici e sempre piacevoli.

Gli ingredienti per quattro persone

Il record di low cost spetta di diritto a questa ricetta di spaghetti deliziosi ma incredibilmente economici, nella versione per 4 persone:

400 grammi di spaghetti, o linguine;

400 grammi di zucchine;

basilico;

pecorino o formaggio grattugiato;

olio extravergine;

sale e pepe.

Un piatto che, con la scelta azzeccata degli ingredienti a buon prezzo, potrebbe arrivare a costare al massimo 1,5 euro. Una piccola e piacevole variante per gli appassionati di spezie, l’aggiunta del curry, particolarmente ben disposto a legarsi alle zucchine.

La preparazione

Una preparazione semplice e veloce che prevede questi facili passaggi:

scaldiamo una padella e inseriamo dell’olio, mettendo poi le nostre zucchine tagliate preferibilmente a rondelle. A rosolatura avvenuta, aggiungiamo il basilico, il sale e una spolverata di pepe;

cuociamo gli spaghetti, senza spezzarli, in acqua molto abbondante e scoliamoli al dente;

adesso abbiamo due alternative, entrambe gustose: saltare gli spaghetti per un paio di minuti con le zucchine. Altrimenti, versarli in una spaghettiera, o, insalatiera e versare sopra le zucchine, spolverando poi bene col grattugiato. La ricetta prevede il pecorino, ma ottimi anche parmigiano e padano.

Se cerchiamo altre ricette veloci ed economiche, per tutte le occasioni, ecco l’approfondimento nell’articolo sottostante.

