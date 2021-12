Il recente giudizio di Fitch potrebbe dare l’ultima spinta al titolo Mediobanca per raggiungere i suoi obiettivi rialzisti. Secondo l’agenzia di rating il miglioramento da un giudizio BBB- a BBB è legato al recente miglioramento del rating dell’Italia e del contesto operativo del settore bancario domestico. In particolare

il miglioramento del rating riflette principalmente i benefici di un contesto operativo più solido e stabile sul profilo di rischio di Mediobanca e si combina con il suo approccio conservativo al credito. I rating sono supportati dal modello di business specializzato e dal profilo di rischio moderato, che sono alla base di una redditività e qualità degli attivi superiori ai concorrenti domestici attraverso i cicli economici.

Va inoltre osservato che i motivi per continuare a puntare sul titolo di Piazzetta Cuccia sicuramente non mancano. I margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L’attività dell’azienda è particolarmente redditizia. Inoltre Mediobanca gode di interessanti multipli di guadagno. Con un rapporto prezzo/utili di 10.24 per 2022 e di 9.92 per 2023, la società è tra le più economiche sul mercato. Infine, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Non dimentichiamo, poi, il rendimento molto interessante del dividendo di Mediobanca. Allo stato attuale, infatti, il rendimento è superiore al 6,5%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo medio che esprima una sottovalutazione del 18%.

Il recente giudizio di Fitch potrebbe dare l’ultima spinta al titolo Mediobanca per raggiungere i suoi obiettivi rialzisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Mediobanca (MIL:MB) ha chiuso la seduta del 23 dicembre a quota 9,886 euro in ribasso dello 0,32% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e ha quasi raggiunto il suo II obiettivo di prezzo in area 10,448 euro. Solo il superamento di questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino alla massima estensione del rialzo in area 12,349 euro (III obiettivo di prezzo).

Al ribasso, invece, sono possibili discese fino in area 8,546 euro (I obiettivo di prezzo). Solo la rottura di questo livello in chiusura di settimana, però, farebbe definitivamente invertire al ribasso la tendenza in corso.

Approfondimento

I rialzisti inanellano quattro sedute consecutive al rialzo e lanciano il Ftse Mib Future verso i massimi annuali