Le ovaie sono le gonadi femminili con il compito di secernere ormoni e cellule uovo, fondamentali per la riproduzione. Come ben sappiamo, è dalle ovaie che inizia il processo di ovulazione ed eventualmente di fecondazione. Se la cellula uovo non arriva ad essere fecondata, allora si verifica la mestruazione.

Il tumore alle ovaie, o ovaio, avviene a causa della proliferazione eccessiva e irregolare di cellule epiteliali. Solitamente colpisce le donne dai 50 anni in su, ma un ulteriore fattore di rischio è l’obesità. Inoltre, si dovrebbe tenere conto dei segnali iniziali quali gonfiore addominale, minzione frequente e meteorismo. Negli stadi successivi della malattia possono verificarsi altri sintomi. Per tutti i dettagli cliccare qui.

Consigliamo di fare delle visite ginecologiche frequenti e tutti gli esami che verranno indicati in accordo con il medico.

Il re della dieta mediterranea protegge dal tumore alle ovaie se cucinato in questo modo

Anche l’alimentazione è essenziale per prevenire i tumori. Gli esperti hanno confermato che i carotenoidi contenuti in alcuni alimenti hanno una funzione antitumorale, oltre a quella antiossidante. Il re della dieta mediterranea protegge dal tumore alle ovaie se cucinato in questo modo. Il pomodoro contiene queste sostanze capaci di promuovere il benessere e la salute generale dell’organismo.

È stato studiato come il pomodoro, cucinato fino ad ottenere la passata, rivesta un ruolo protettivo. Non solo per il tumore all’ovaio, ma anche alla prostata e al seno. Inoltre, si specifica che l’olio extra-vergine d’oliva aiuta l’organismo ad assorbire in maniera migliore i carotenoidi contenuti nel pomodoro.

Quindi, ingerendo almeno una volta a settimana la passata di pomodoro, gli esperti sostengono che ci sia una maggiore probabilità di proteggersi dal tumore alle ovaie.

Oltre al pomodoro ecco cosa mangiare e come comportarsi

Dobbiamo optare per la dieta mediterranea a base di frutta e verdura, ma soprattutto variare con i colori. Inoltre, scegliere le fibre contenute nei cereali e farine integrali e preferire le carni bianche. Bisogna limitare l’assunzione del sale e possibilmente sostituirlo con le spezie. Limitare l’assunzione di zuccheri e grassi contenuti nelle bevande alcoliche. Moderare di tanto il consumo di carne rossa, specialmente dei salumi. Infine, praticare attività fisica. Una lunga passeggiata, una corsa o allenamento a casa basteranno per notare dei grossi benefici circa il nostro stato di salute.