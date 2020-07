Il rasoio fa crescere i peli più lunghi e forti? In realtà no, ma ecco perché tutti lo sconsigliano. Che voglia avete di andare al mare con una pelle morbida e senza peli. A volte non c’è tempo di andare al centro estetico e quindi fai a casa con il rasoio. Ma il rasoio fa veramente così male come tutti dicono? Fa crescere i peli più lunghi e forti? In realtà no, ma ecco perché tutti lo sconsigliano.

Il rasoio fa crescere i peli più lunghi e forti? In realtà no, ma ecco perché tutti lo sconsigliano

In pochissimi consigliano di usare il rasoio come metodo di depilazione definitivo. Ma il motivo non è perché fa crescere i peli più lunghi e forti. È sconsigliato in realtà perché si tratta di un sistema che non garantisce il tanto amato effetto pelle di seta, e il risultato sarà alquanto vano, perché il pelo tende naturalmente a ricrescere dopo qualche giorno dalla rasatura.

Differenza tra depilazione ed epilazione. Qual è la migliore?

Il rasoio fa parte dei metodi di depilazione e non di epilazione. Questo significa che la lametta elimina solo parzialmente il pelo, dato che lo accorcia e non lo strappa. Il processo di epilazione della ceretta, al contrario, si riferisce alla rimozione di tutto il pelo, compreso il bulbo. Il rasoio, non estirpando l’intero pelo, ha il contro di far spuntare il pelo dopo un paio di giorni. Infatti al tatto la sensazione è di una puntina rigida che è ricresciuta. Il rasoio ovviamente però è ottimo in casi di emergenza, perché con una semplice passata la tua pelle sarà subito pronta per l’occasione. Quindi scegliete bene il metodo per depilarvi e non abbiate paura del rasoio. E non credete più alla storia che il rasoio fa crescere i peli più lunghi e forti.