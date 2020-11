In questo momento il cambio EUR ZAR si porta a 18,3072 +0,75%. Da inizio anno il minimo segnato è stato a 15,6084 ed il massimo a 20,9308. Il movimento rialzista dell’euro è iniziato nel corso dell’anno 2010 con il minimo segnato a 8,7046. Il massimo del 2020 come può essere catalogato? Il rand sudafricano ha segnato un minimo contro euro oppure il ribasso non è ancora finito?

Si possono comprare obbligazioni in valuta ed approfittare non solo delle cedole alte (intorno all’8%) ma anche del rafforzamento della valuta sudafricana contro euro? Non crediamo che sia il momento ideale per comprare obbligazioni in valuta di lungo termine e per esporsi al rialzo del rand sudrafricano. Infatti, il movimento in corso non è altro per il momento che un mero ritracciamento.

Dal punto di vista grafico infatti, fra la settimana del 6 aprile e quella del 10 agosto, si è formato un pattern di doppio massimo, che si è convalidato con la chiusura settimanale del 2 novembre, inferiore a 18,5613.

Qual è adesso l’obiettivo di questo doppio massimo? In base ai canoni dell’analisi classica tecnica, l’obiettivo è posto in area 16,22. Quindi, la discesa potrebbe continuare ancora per qualche punto percentuale.

Il rand sudafricano ha segnato un minimo contro euro oppure il ribasso non è ancora finito?

Se analizziamo il time frame giornaliero e settimanale ci rendiamo conto che al momento il trend è a favore del rand e punta proprio verso l’area obiettivo del doppio massimo ma non ravvisiamo ulteriori possibili swing al ribasso. Cosa invece ci farà cambiare idea? Solo una chiusura mensile a 15,6084. La nostra view è la seguente:

a)non è il momento di comprare obbligazioni in rand sudafricano;

b)il movimento di forza del rand sudafricano potrebbe ancora continuare;

c) al momento nuova forza dell’euro solo in chiusura settimanale superiore a 19,1174;

d) l’obiettivo del movimento rialzista del rand sudafricano potrebbe portarsi in area 16,22/15,6084. In questo range è attesa la formazione di uno swing rialzista di medio lungo termine a favore del’euro.

e) la view verrà rivista sotto 15,6084 in chiusura mensile.

Si procederà per step.