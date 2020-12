La giornata di ieri ha portato i mercati azionari al ribasso e si iniziano a formare alcuni pattern di variazione di tendenza. Cosa accadrà oggi? Verrà confermato il movimento oppure si tornerà al rialzo? Ora cercheremo di capire se il rally natalizio dei mercati è finito oppure questo è uno stop temporaneo tracciando come al solito la nostra mappa dei prezzi e definendo poi i livelli che devono essere rotti in chiusura di contrattazione giornaliera al rialzo o al ribasso per definire i probabili prossimi movimenti.

Alle 9.52 dell’ 11 dicembre leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

13.145

Eurostoxx Future

3.478

Ftse Mib Future

21.665

S&P 500

3.668,10 alla chiusura del 10 dicembre.

Le chiusure di contrattazione del 10 dicembre hanno retto per il momento alla spinta ribassista mantenendo il trend al rialzo. Cosa accadrà oggi?

La previsione annuale proietta ribassi da ben 4 settimane

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 4 dicembre

In rosso la nostra previsione annuale su scala settimanale per il 2020.

I mercati andranno al ribasso e si verificherà allineamento fra previsione e grafici? Lo capiremo fra oggi e lunedì.

Il rally natalizio dei mercati è finito oppure questo è uno stop temporaneo?

Di seguito la mappa dei prezzi per regolarsi sulle operazioni da effettuare nei prossimi giorni.

Dax Future

Inizio di un ritracciamento con una chiusura giornaliera dell’ 11 dicembre inferiore a 13.206,5.

Eurostoxx Future

Inizio di un ritracciamento con una chiusura giornaliera dell’ 11 dicembre inferiore a 3.496.

Ftse Mib Future

Inizio di un ritracciamento con una chiusura giornaliera dell’11 dicembre inferiore a 21.735.

S&P 500

Inizio di un ritracciamento con una chiusura giornaliera dell’11 dicembre inferiore a 3.645.

Siamo giunti in un punto nodale. I mercati dai livelli attuali potrebbero iniziare un ritracciamento che poi andrà valutato di volta in volta. Le previsioni sono per un ribasso da metà novembre e tutto il mese di febbraio. Per il momento il rialzo da metà novembre è continuato. Cosa accadrà da ora in poi? Vediamo come chiuderanno oggi i mercati e poi ci aggiorneremo nel weekend.