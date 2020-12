Il rally dei mercati azionari non è a rischio. Rimanere investiti!

La settimana inizia con un ritracciamento intraday ma non c’è nulla da preoccuparsi anzi, questo è il momento propizio di comprare queste flessioni in vista di rialzi che dovrebbero verificarsi da domani in poi. Il rally dei mercati azionari non è a rischio. Non ci sono infatti gli estremi per chiudere le posizioni rialziste in ottica plurigiornaliera. Andiamo ora a studiare i prezzi attuali per mantenere il polso della situazione e definire la nostra strategia.

Alle 17:48 del 7 dicembre leggiamo i seguenti prezzi:

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

Dax Future

13.282

Eurostoxx Future

3.530

Ftse Mib Future

22.120

S&P 500

3.696

Cosa attendere da ora in poi? Quali potrebbero essere i livelli che se rotti al ribasso potrebbero far cambiare il nostro scenario rialzista?

Frattale annuale su scala settimanale

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 4 dicembre

In rosso la nostra previsione annuale su scala settimanale per il 2020.

Da circa tre settimane, la nostra previsione dopo un anno di forte correlazione con i mercati, si muove in antitesi ad essi. A questo punto presupponiamo un ulteriore rialzo fino all’ultima settimana di dicembre.

Il rally dei mercati azionari non è a rischio perlomeno fino a questo momento

Di seguito i livelli che saranno da spartiacque al rialzo e al ribasso da ora ai prossimi 3 giorni di Borsa aperta.

Dax Future

Nuovi ritracciamenti con chiusura giornaliera del 8 dicembre inferiore a 13.176.

Eurostoxx Future

Nuovi ritracciamenti con chiusura giornaliera del 8 dicembre inferiore a 3.473.

Ftse Mib Future

Nuovi ritracciamenti con chiusura giornaliera del 8 dicembre inferiore a 21.950.

S&P 500

Nuovi ritracciamenti con chiusura giornaliera del 8 dicembre inferiore a 3.644.

La nostra view settimanale è la seguente: fra lunedì e le prime ore di contrattazione di domani mattina potrebbe verificarsi un ritracciamento. Fra lunedì e le prime ore di martedì dovrebbe quindi formarsi il minimo settimanale per poi lasciare spazio ad un rialzo fino a venerdì. Questo dovrebbe essere il giorno del massimo settimanale. Quindi, il nostro consiglio operativo è di rimanere investiti e chi non lo è, può comprare questi prezzi attuali. Cosa ci farà cambiare idea? Una chiusura giornaliera di domani come prima indicato.

Come al solito si procederà per step.