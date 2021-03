Durante le ultime settimane l’euro è andato via via indebolendosi rispetto al dollaro, tanto che ha iniziato a prendere piede uno scenario che vede il cambio intorno alla parità.

Durante la settimana appena conclusasi, però, c’è stato il colpo di scena con l’euro che ha ripreso a correre riuscendo a recuperare livelli molto importanti. Tanto che il rafforzamento del dollaro contro l’euro potrebbe essere già al capolinea.

Come sfruttare gli indici americani per guadagnare su tutti i mercati

Se fai day-trading, c'è una novità succulenta per te. Iscriviti al webinar gratuito del 25 Marzo per conoscere in anteprima mondiale la strategia innovativa che rivoluzionerà il tuo modo di fare trading Scopri di più

Andiamo quindi a vedere quelli che sono i livelli chiave da monitorare nelle prossime settimane. Di particolare importanza poi sarà la chiusura mensile.

Secondo l’analisi grafica il rafforzamento del dollaro contro l’euro potrebbe essere già al capolinea: i livelli da monitorare

Il 12 marzo la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,1954 in ribasso dello 0,23% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un rialzo dello 0,33%.

Time frame settimanale

La settimana appena conclusasi ha visto l’immediato recupero di area 1,1936 dando una nuova chance ai rialzisti che potrebbero rafforzare il segnale di forza e far ripartire al rialzo il cambio euro dollaro. In questo caso le quotazioni partirebbero nuovamente verso i massimi recenti in area 1,23.

In caso contrario l’euro potrebbe continuare a indebolirsi portando il cambio verso gli obiettivi ribassisti indicati in figura.

Time frame mensile

Siamo solo alla metà mese e non è possibile trarre ancora conclusioni affidabili. Possiamo solo dire che vista la chiusura di febbraio, solo una chiusura mensile di marzo inferiore a 1,2007 metterebbe in crisi lo scenario rialzista i cui obiettivi sono quelli indicati in figura con prossima tappa in area 1,2828.

Al ribasso, invece, il I obiettivo di prezzo si trova in area 1,041, un livello molto vicino alla parità.

Da notare anche due cose molto importanti e abbastanza preoccupanti per la moneta europea: