Da diverse settimane assistiamo a picchi di volatilità al rialzo e al ribasso, ma alla fine i prezzi continuano a muoversi in un range rialzista. Nonostante il tentativo di rimbalzo il quadro tecnico è sempre ribassista a Wall Street e quindi non cambia la raccomandazione Sell in ottica multidays.

Oggi e domani comunque saranno decisivi e daranno più indicazioni su questo tentativo di rimbalzo e come collocare la barra ribassista di martedì.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Bear trap oppure segnale di inizio per un forte ribasso?

Attendiamo dai mercati risposte in merito. Al momento, reputiamo che si possa essere all’inizio di un ribasso fra il 7 e il 10%.

Quali sono i livelli dei prezzi da monitorare per la giornata odierna e per i giorni successivi?

Dow Jones

Tendenza ribassista. Inversione rialzista con una chiusura odierna superiore a 34.798.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista. Inversione rialzista con una chiusura odierna superiore a 14.677.

S&P 500

Tendenza ribassista. Inversione rialzista con una chiusura odierna superiore a 4.420.

Il quadro tecnico è sempre ribassista a Wall Street. Attenzione a Facebook che potrebbe scendere di diversi punti percentuali

Ritorniamo ancora una volta sul titolo dopo che nelle ultime settimane e mesi, i nostri Trading System hanno segnalato interessanti livelli di acquisto. Ora però, lo facciamo per segnalare una tendenza ribassista in corso.

Facebook (NASDAQ:FB) ha chiuso la giornata di contrattazione del 29 settembre al prezzo di 339,61 dollari in ribasso dello 0,31% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 244,61 ed il massimo a 384,33.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (48 giudizi) trovano consenso per un prezzo intorno ai 414,51 dollari per azione. I nostri calcoli invece, stimano un prezzo obiettivo di fair value intorno ai 450 dollari.

La nostra strategia di investimento sul titolo

Fino a quando non verrà rotto al rialzo in chiusura giornaliera e poi settimanale la resistenza di 361,03, saranno possibili ribassi nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 298,19 dollari e oltre. Resistenza di breve termine a 355,15.

Il nostro giudizio è per il momento Sell.