Con questa analisi il nostro Ufficio Studi fa il punto su un titolo azionario in bilico nel breve, ma interessante nel lungo periodo.

Interessante perché le prospettive di crescita degli utili per i prossimi tre anni sono del 25% all’anno e perché la sua situazione finanziaria è molto buona. Sia l’indice di liquidità di breve che quello di lungo, infatti, sono superiori a uno e garantiscono una buona solidità finanziaria di Cerved Group. Se a questo si aggiunge il fatto che secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprima una sottovalutazione del 38,1%.

Le revisioni al rialzo delle previsioni di vendita, quindi, riflettono un rinnovato ottimismo tra gli analisti che coprono il titolo.

Il punto su un titolo azionario in bilico nel breve, ma interessante nel lungo periodo: le indicazioni dell’analisi grafica su Cerved Group

Cerved Group (MIL:CERV) ha chiuso la seduta del 20 ottobre a quota 6,385 euro. in rialzo dello 0,31% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Nel breve c’è una situazione d’incertezza legata al fatto che le quotazioni non riescono a staccarsi dal supporto in area 6,31 euro. Una chiusura inferiore a questo livello farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso. Qualora, invece, si dovesse ripartire al rialzo gli obiettivi rialzisti sono quelli indicati in figura,

Time frame mensile

Nel lungo periodo la tendenza in corso è rialzista e al momento non si intravedono pericoli all’orizzonte che potrebbero venire da una chiusura mensile inferiore a 5,74 euro. Qualora il rialzo dovesse continuare le quotazioni di Cerved potrebbe raddoppiare il loro valore nei prossimi mesi.

Da notare che l’unica nota negativa deriva dall’incapacità fino ad ora di rompere al rialzo la resistenza in area 7,38 euro (I obiettivo di prezzo).

