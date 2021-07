Alcune forme di neoplasia potrebbero manifestarsi con sintomi che includono delle manifestazioni cutanee come ad esempio il prurito o degli arrossamenti in particolari aree. È il caso di alcune forme di linfoma, ossia di un cancro che attacca il sistema linfatico e presenta forme specifiche. Il prurito alla pelle potrebbe essere l’avvisaglia di un tumore a questi organi del sistema linfatico. Per escludere altre patologie infiammatorie della pelle è utile sempre effettuare una diagnosi accurata e verificare la presenza di altri sintomi specifici.

Che cos’è il linfoma di Hodgkin e come si riconosce

Quando si parla di linfoma, si descrive una tipologia di cancro che attacca il sistema linfatico dell’organismo. Queste neoplasie si distinguono principalmente in due grandi categorie: i linfomi di Hodgkin e i linfomi non Hodgkin. Questi ultimi hanno un’incidenza più alta nella popolazione a cui si diagnostica questa forma di cancro. Nel linfoma di Hodgkin, le cellule tumorali prendono origine nei linfonodi e possono diffondersi in altri distretti attraverso i vasi linfatici. Questo tumore, relativamente raro, si può presentare in qualsiasi momento dell’arco di vita. Tuttavia, un’incidenza più marcata si verifica in giovane età, cioè in persone tra i 20 e 30 anni, oppure nei soggetti over 60. Inoltre, si registrano più casi nei soggetti di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile.

Uno dei primi sintomi che compare quando si è in presenza di un linfoma di Hodgkin è l’ingrossamento dei linfonodi. In un articolo precedente abbiamo spiegato “dopo quanto tempo preoccuparsi per linfonodi ingrossati e quali controlli fare”. Generalmente, con questa patologia i linfonodi che più di frequente si ingrossano sono quelli che si estendono nella regione cervicale. Altri sintomi ascrivibili a una simile condizione clinica sono la febbre, la perdita di peso, la sudorazione notturna e il prurito alla pelle. Quest’ultimo sintomo può essere talvolta intenso e persistente e coinvolgere anche aree estese del corpo. In questi casi è necessario rivolgersi alla consulenza medica per accertare la natura del proprio malessere ed effettuare gli esami specifici per una diagnosi. Ad oggi esistono diverse forme di intervento che garantiscono una efficace prognosi positiva ed elevati tassi di sopravvivenza.

