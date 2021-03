L’iPhone è caratterizzato da molteplici funzioni: alcune sono addirittura in grado di agevolare una persona sia nel proprio lavoro che nella pianificazione di attività per la propria salute.

Quello che molti non sanno è che questo strumento di comunicazione è in grado di fare anche grandi cose, rilevanti ai fini della propria vita.

Infatti il proprio iPhone può salvare la vita con questo semplice gesto in caso di pericolo.

Di seguito Noi della Redazione proponiamo una mini guida esplicativa su come azionare un tasto in grado di aiutare se stessi nel caso in cui ci si trovi in una situazione di estremo pericolo.

Quale tasto premere e come impostare l’emergency contact

Nel caso in cui ci si trovi in una situazione di disagio o si percepisca un pericolo per la propria incolumità, bisognerà premere 5 volte il blocco schermo.

L’iPhone emetterà un suono molto forte e, successivamente, si innescherà un conto alla rovescia di tre secondi. Il telefono chiamerà subito il numero di emergenza di dove ci si trova.

Al termine della chiamata di emergenza l’iPhone invierà, inoltre, un sms di avviso ai propri contatti di emergenza.

Inoltre, condividerà la posizione corrente e, nel caso in cui la persona che ha attivato l’emergenza, si dovesse spostare, la posizione sarà aggiornata in tempo reale così da permettere la localizzazione durante gli spostamenti.

Nel caso in cui, invece, si voglia effettuare la chiamata SOS rapida bisognerà tenere premuto il tasto del volume alto e il tasto di blocco per accedere alla schermata.

Ma come aggiungere i contatti di emergenza?

Questa opzione è molto semplice.

Una volta aperta l’app salute (quadrato bianco e cuore rosa) bisognerà toccare l’immagine del profilo. Successivamente andare nella voce “Cartella clinica”, toccare “Modifica” e scorrere fino ai contatti di emergenza. Poi, cliccare su un contatto e aggiungere la relazione.

Nel caso in cui, successivamente, si desideri rimuovere il contatto di emergenza impostato bisognerà ripetere la stessa procedura sino allo scorrimento dei contatti di emergenza. Toccare poi il pulsante elimina posto accanto al contatto.

Infine bisogna sapere che i servizi di emergenza non possono essere impostati come contatti SOS.

Ecco perché il proprio iPhone può salvare la vita con questo semplice gesto in caso di pericolo.