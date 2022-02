Il profumo dello zenzero e la cremosità del cioccolato si uniscono in teneri dolcetti da preparare in pochi minuti e senza cottura

Se gli innamorati si scambiano cioccolatini non è per caso, perché nell’immaginario collettivo il cioccolato parla il linguaggio dei sentimenti. Ci sono infinite storie legate a questo alimento antichissimo e all’amore che esprime. Il famoso cioccolatino che troviamo avvolto in sottili veline che ospitano frasi d’amore narra la storia sentimentale tra la creatrice del prodotto e il suo giovane amante.

Vicenda segreta e scandalosa all’epoca che ha ispirato la creazione di un cioccolatino che gli innamorati continuano a scambiarsi. Preparare prelibatezze per l’anima gemella è un modo classico ma sempre efficace di esprimere affetto e attenzione. La ricetta che proponiamo, per la sua semplicità, è adatta anche ai maschietti che sanno diventare cuochi originali e creativi quando si cimentano in cucina.

Cosa c’è di meglio per mostrare il proprio amore che preparare morbidi quadrotti che si sciolgono in bocca e sono una vera delizia per il palato? Vedremo come realizzare questa specialità.

Ingredienti per circa 25 pezzi:

100 g di cioccolato al latte;

100 g di cioccolato fondente al 50%;

125 g di zucchero a velo;

125 g di burro;

cacao amaro in polvere q.b.;

50 g di zenzero candito.

Per prima cosa togliere il burro dal frigorifero e lasciarlo ammorbidire a temperatura ambiente. Tagliare a pezzi i due tipi di cioccolato e sciogliere a bagnomaria. Si può usare un tegame piccolo da inserire in uno più grande riempito a metà con acqua. Si porta a ebollizione e si fa fondere lentamente. In una ciotola montare con le fruste elettriche il burro con lo zucchero a velo. Incorporare il cioccolato sciolto continuando a frullare fino ad avere un composto omogeneo.

A questo punto grattugiare lo zenzero. Per semplificare l’operazione si può usare un frullatore a lama. Versare l’impasto ottenuto in una teglia larga, precedentemente rivestita di carta da forno, e livellare fino ad ottenere uno spessore di 2 centimetri. Porre in frigorifero e lasciar raffreddare per far indurire il composto. Togliere dal frigo e con una lama tagliente ricavare i 25 pezzi. Passare uno ad uno i quadrotti nella polvere di cacao amaro e disporre in pirottini di carta che ne esaltano l’estetica. Presentare in un piatto da dolce.

Abbiamo creato in pochi minuti e senza cottura dei cioccolatini artigianali teneri e golosi per un’occasione speciale e per persone speciali. Il profumo dello zenzero e la cremosità dell’impasto delizieranno il nostro palato.