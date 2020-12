Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Spesso ci dimentichiamo di quanto l’olfatto sia potente. I profumi hanno il potere e la capacità di risvegliare ricordi, di scatenare emozioni e soprattutto di metterci a nostro agio. Se poi con un solo oggetto riusciamo ad accontentare sia il naso sia la vista, allora il godimento è doppio. E con il profumo del Natale racchiuso in una bellissima decorazione andremo proprio a deliziare i nostri sensi e quelli di chi entra in casa nostra.

Di cosa abbiamo bisogno per creare una profumata decorazione

Il materiale necessario è davvero pochissimo e probabilmente è già presente in casa nostra senza bisogno di comprarlo. Tutto quel che serve sono: arance, chiodi di garofano e nastrini di stoffa colorata. Andremo a creare delle bellissime e profumatissime palle di Natale, da poter appendere all’albero o in qualsiasi zona della casa.

Essenzialmente quello che dobbiamo fare è infilare i chiodi di garofano nell’arancia. Per farlo è preferibile scegliere arance dalla buccia sottile, e comunque possiamo sempre aiutarci bucando prima la scorza con uno spillo. Possiamo inserire i chiodi casualmente, oppure potremmo anche creare bellissimi disegni e forme sulla superficie.

Il consiglio è quello di usare un nastrino rosso o di un altro colore per creare uno schema a “X” sull’arancia. Cioè incrociamo il filo nella zona inferiore e annodiamolo in quella superiore. Con il nastrino inoltre possiamo anche creare un cappio per appendere la nostra decorazione. E su questo potremo anche annodare un bel fiocco di stoffa per un tocco ancora più raffinato. In questo caso i chiodi di garofano vanno infilati ai lati del nastrino, per mantenerlo nella giusta posizione.

Bisogna però fare attenzione

Il profumo di Natale racchiuso in una bellissima decorazione è già pronto. Il succo dell’arancia infatti si unirà a quello intenso dei chiodi di garofano. Questo andrà a creare un odore così buono che il prossimo Natale non vi sembrerà tale senza una di queste palline in casa.

Attenzione però a dove appendiamo le nostre decorazioni. La buccia infatti non dovrà mai e poi mai toccare alcuna superficie, o in meno di una settimana inizierà a crearsi una muffa azzurrina. Questa oltre a far marcire l’arancia si porterà via anche il nostro profumo. Facciamo quindi attenzione che a toccare le superfici siano solo i chiodi di garofano. Se vogliamo possiamo adagiare nostre arance su un letto di cannella e chiodi di garofano che la conserveranno fino al prossimo anno.