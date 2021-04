Per rinfrescare i tessuti ed eliminare il cattivo odore ci affidiamo spesso a spray che troviamo in commercio. Ce ne sono di tante marche e di tanti tipi, tutti che promettono di eliminare gli odori. E alcuni anche di igienizzare i tessuti. Molti di questi funzionano bene, ma il problema che li accomuna tutti è che non sono economici. Per appena 500 millilitri di prodotto si spendono anche 5 euro. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo come preparare un profuma tessuti in casa.

Il profuma tessuti fai da te che dura a lungo eliminando i cattivi odori e ci fa risparmiare

Soprattutto se abbiamo animali in casa è normale che i tessuti si impregnino del loro odore. Nei casi in cui i nostri animali escono anche fuori, ancora peggio. Portano con sé odore di erba o fango e lo trasferiscono magari su divani e poltrone. E molto spesso questi non sono sfoderabili, quindi si ricorre ai profuma tessuti. Ma questo prodotto è anche utile se si fuma in casa, per eliminare l’odore da tende, cappotti o tappeti. Oppure semplicemente si vuole sempre sentire in casa l’odore di pulito. Ecco per farlo non è necessario spendere soldi. Si può usare un prodotto che abbiamo tutti in casa.

L’odore di pulito invaderà tutta la casa

Di quale prodotto stiamo parlando? Dell’ammorbidente! L’ammorbidente non serve solo per rendere più morbidi i nostri capi. È un’ottima soluzione per profumare i tessuti senza lavarli. Ma come realizzarlo? Prima bisogna procurarsi un contenitore con uno spruzzino. Questo ci servirà per usare il nostro spray profuma tessuti. Dopodiché serviranno circa 50 millilitri di acqua calda, 15 grammi di bicarbonato e un misurino di ammorbidente. Prima si travasa l’acqua nel contenitore, poi si aggiunge il bicarbonato e si agita un po’. Per finire si aggiunge l’ammorbidente. Agitiamo un altro po’, richiudiamo il contenitore avvitando lo spruzzino e via. Il profuma tessuti è pronto!

Ecco il profuma tessuti fai da te che dura a lungo eliminando i cattivi odori e ci fa risparmiare. È utile per rinfrescare diversi tipi di tessuti. Per i capi o tessuti colorati meglio provare prima su una piccola zona, per essere certi che non si macchi. Soprattutto se si tratta di tessuti delicati.

Approfondimento: Ecco il trucco salvavita da usare quando i vestiti si stropicciano e non abbiamo il ferro da stiro.