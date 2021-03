Fra tutti i prodotti che si possono usare per fare le pulizie casalinghe ce n’è uno che sicuramente è utilissimo. È il prodotto che tutti dovrebbero usare in casa per fare le pulizie in modo semplice e veloce. Si tratta dell’aceto bianco di alcol che non è il comune aceto di vino bianco ma una soluzione di acqua e acido acetico.

Questo prodotto, economico e acquistabile nei negozi bio o al supermercato, ha delle proprietà che possono essere molto utili per la casa. In particolare è un prodotto multiuso che può essere impiegato sia per usi alimentari che per igienizzare gli ambienti della casa.

Per questo motivo può essere definito come il prodotto che tutti dovrebbero usare in casa per fare le pulizie in modo semplice e veloce. Infatti, esso è un ottimo agente sgrassante, antibatterico e anti calcare. Inoltre è ecologico e non tossico.

Niente più odori sgradevoli e calcare nel bagno

Unico piccolo difetto è l’odore un po’ sgradevole quando si utilizza ma che scompare in pochissimi minuti. Risulta comunque meno forte rispetto all’aceto di vino. Utilissimo quando si completa la pulizia degli ambienti di casa perché può essere usato per eliminare i cattivi odori.

Si può ricorrere ad uno spruzzino per vaporizzare ed espandere l’aceto bianco di alcol negli ambienti come il soggiorno. In questo modo si elimineranno gli odori sgradevoli tra cui la puzza di sigarette. L’aceto bianco di alcol ha fra le sue proprietà anche quella di essere anti-calcare.

In bagno, dove spesso si forma il calcare, basterà applicare una dose di aceto bianco di alcol con una spugnetta.

Successivamente si deve lasciare che agisca per un quarto d’ora e risciacquare con acqua per far scomparire tutto il calcare. Piccola precisazione, è sconsigliato il suo utilizzo su superfici o rivestimento in marmo poiché si potrebbero danneggiare.

Argenteria lucida e bucato perfetto

Altro uso è quello per pulire l’argenteria. Infatti, con la sua azione brillantante, l’aceto bianco di alcol può essere propizio per la pulizia degli oggetti in argento. Semplicemente sarà sufficiente un panno morbido imbevuto con una dose di aceto bianco di alcol.

Poi basterà strofinarlo per bene sugli oggetti in argento e il gioco è fatto. Infine, questo prodotto può essere usato tranquillamente per lavare la biancheria e il bucato.

Le sue proprietà disinfettanti e ammorbidenti lo rendono, infatti, un ottimo detersivo ma anche un ottimo agente per la manutenzione della lavatrice stessa. Sarà sufficiente mettere nel cassettino della lavatrice un litro di aceto bianco di alcol e attivare un lavaggio a vuoto. In questo modo si impedirà la formazione di calcare nella lavatrice.