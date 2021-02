L’imperfezione può essere caratteristica e anche interessante. Quando invece un enorme brufolo compare sul viso scatta l’allarme. E peggio è se si è sorpresi da una costellazione di brufoletti che rende la pelle maculata.

Quando si lavora in casa il brufolo o lo sfogo cutaneo non sono un problema. Possono dare fastidio magari se si deve uscire, andare a un appuntamento galante o recarsi in ufficio. È anche vero che la mascherina negli ultimi tempi è stata un valido aiuto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Dal consiglio di alcuni esperti, ecco il problema dei brufoli della mattina risolto con il trucco camuffa imperfezioni. Con questi consigli si eviterà di gettare strati e strati di terra e fondotinta sulla pelle. Non si farebbe altro che ottenere l’effetto contrario, cioè ostruire i pori.

Ecco come creare un trucco speciale e coprire brufoli indesiderati e inestetismi.

Trucco perfetto col camouflage francese

Il primo accorgimento per un camouflage perfetto riguarda i prodotti da usare. Se il brufolo è al massimo dell’irritazione è bene evitare prodotti oleosi o fondotinta che non fanno respirare la pelle. Allora si preferiranno BB Cream e prodotti che lasciano traspirare la pelle. In questo modo il brufolo non verrà soffocato e non tenderà a irritarsi ancor di più. Esistono comunque fondotinta senza oli e specialmente opachi. Senza illuminante, il brufolo non verrà messo in risalto.

La pelle deve essere preparata agendo sull’irritazione con un prodotto lenitivo e un tonico. Il primo sfiamma, il secondo regola il sebo e il pH della pelle. L’idratazione è anche molto importante, sempre evitando prodotti oleosi.

Il problema dei brufoli della mattina risolto con il trucco camuffa imperfezioni

Dopo che avremo pulito e idratato la pelle, applichiamo un prodotto opacizzante (BB Cream o fondotinta oil free). Il correttore deve essere a base verde e applicato con l’apposito pennello. Così si nasconderà il rossore del brufolo. Dovrà essere usato solo nella zona interessata.

Diamo il tocco finale con poca cipria priva di colore e di illuminante.

Ecco che il brufolo mattutino causa del risveglio traumatico sarà quasi del tutto scomparso. Non è comunque necessario fare miracoli, perché la bellezza è data anche dall’imperfezione.

Approfondimento

Ecco il magnifico risultato dell’impacco di bicarbonato sotto gli occhi per un viso luminoso