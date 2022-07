In estate sono davvero pochissime le persone che hanno voglia di perdere ore e ore davanti ai fornelli. E sono ancora meno quelle disposte a soffrire il caldo davanti a un forno. Per questo motivo parte la caccia alle ricette più veloci e leggere da mettere in un contenitore e magari da portare in spiaggia. Oggi con gli esperti di ProiezionidiBorsa scopriremo un piatto davvero sfizioso e salva-tempo. Quindi prepariamoci perché ecco il primo piatto velocissimo che profuma di mare e che sta letteralmente spopolando. Si prepara in 20 minuti e potremo portarlo sempre con noi.

Le penne con acciughe, limone, olive e pomodori sono la ricetta estiva perfetta

Le insalatone sono un classico della stagione estiva. E scegliendo gli ingredienti giusti possiamo fare a meno di uova e tonno e trasformarle in un piatto incredibile per fare scorta di vitamine. Un altro must di questo periodo sono le insalate di pasta e stiamo per scoprirne una variante incredibilmente gustosa.

Per preparare 4 porzioni di penne con acciughe, limone, olive e pomodori ci serviranno:

320 grammi di pennette rigate;

2 filetti di acciughe sott’olio;

1 limone;

1 etto di olive nere denocciolate;

180 grammi di pomodori ciliegino;

50 grammi di capperi;

olio, sale e pepe per condire;

2 foglie di menta.

Il primo piatto velocissimo che profuma di mare pronto in 20 minuti perfetto per la spiaggia

Per preparare la nostra insalata di pasta impiegheremo appena 20 minuti. Poco più del tempo di cottura delle penne rigate.

Iniziamo mettendo una pentola d’acqua a bollire. Mentre aspettiamo che raggiunga la temperatura laviamo i pomodori, tagliamoli a metà e rimuoviamo i semi. Tagliamo a metà anche le olive e mettiamole in un’insalatiera con i pomodori.

Nell’insalatiera aggiungiamo anche le acciughe sgocciolate e i capperi. Iniziamo a mischiare e condiamo con sale, olio e pepe. Facciamo amalgamare bene il sugo e bagniamo tutto con il succo di limone.

A questo punto dovremmo aver già messo la pasta e dovrebbe essere quasi cotta. Scoliamola quando è ancora al dente e facciamola raffreddare velocemente sotto l’acqua fredda.

Non ci resta che aggiungerla al resto degli ingredienti e mescolare il tutto. Aggiungiamo qualche altro cappero per decorare e le foglioline di menta. Renderanno la nostra insalata di pasta ancora più fresca e delicata.

