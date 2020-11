Non solo risotto alla zafferano: ecco il primo piatto tipico di Milano per stupire la famiglia nelle domeniche d’autunno. Si tratta del minestrone preparato secondo la ricetta originale del Comune di Milano. È davvero perfetto per scaldarsi e fare il pieno di nutrienti preziosi. Insomma, un pieno d’energia per affrontare le fredde giornate di novembre.

Il primo piatto tipico di Milano per stupire la famiglia nei week-end d’autunno. Ingredienti

Il minestrone alla milanese è davvero un piatto ricco. Ecco perché la lista degli ingredienti è piuttosto lunga. Queste le dosi per cinque persone:

150 g di riso (varietà Maratelli o Originario);

mezzo cavolo verza;

2 carote;

la metà dei gambi di una pianta di sedano;

150 g di cipolle, meglio se piccole;

due patate medie;

50 g di fagioli borlotti secchi (o 150 g se freschi);

poco lardo;

100 g di cotenne di maiale cotte;

mezzo pomodoro o mezzo cucchiaino di salsa di pomodoro;

grana;

salvia;

prezzemolo;

aglio;

sale.

Il procedimento secondo la ricetta del Comune di Milano

Ecco il primo piatto tipico di Milano per stupire la famiglia nei week-end d’autunno:

a) mettere in ammollo i fagioli per 48 ore (se sono secchi);

b) mettere in una pentola con abbondante acqua fredda le carote, le cipolle, il sedano, le patate, i fagioli, il lardo tritato assieme al prezzemolo e mezzo spicchio d’aglio, le cotenne, la salvia;

c) far cuocere per circa quattro ore, aggiungendo acqua bollente quando necessario;

d) un’ora prima della fine della cottura, aggiungere il cavolo verza tagliato a fettine sottili;

e) venti minuti prima della fine della cottura, aggiungere il riso;

f) a cottura ultimata, schiacciare le patate per addensare il minestrone;

g) aggiungere il pomodoro tagliato a dadini e privato dei semi (o la salsa di pomodoro).

Non resta che servire il minestrone con abbondante grana grattugiato.

