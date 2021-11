Quando si tratta di risparmiare tempo, la pasta è sempre una buona scelta. Ma il condimento può far variare considerevolmente i tempi di attesa. Ecco allora il primo piatto ricco di sapore ma con soli due ingredienti pronto in 10 minuti. Oltretutto, non si tratta solo di un piatto che possiamo preparare rapidamente, ma anche all’ultimo momento. Infatti, entrambi gli ingredienti necessari per realizzarlo hanno lunghe date di scadenza, e possono quindi sempre essere a disposizione. Tanto più che le noci sarebbero anche efficaci contro il colesterolo cattivo.

Ingredienti

160 g di gnocchetti; 120 g gorgonzola dolce; 30 g gherigli di noci.

Il primo piatto ricco di sapore ma con soli due ingredienti pronto in 10 minuti

Per realizzare questo piatto, possiamo sperimentare con un tipo di pasta poco utilizzata al di fuori della sua regione di appartenenza. Gli gnocchetti sardi sono dei ricciolini di pasta rigati, perfetti per chiudere al loro interno dei ricchi condimenti. Ormai li troviamo facilmente nei maggiori supermercati, anche con il marchio Barilla. Se però preferiamo una pasta più tradizionale o non riusciamo a trovarli, possiamo sempre sostituirli con degli gnocchi di patate.

Per quanto riguarda il gorgonzola, invece, scegliamolo dolce e non troppo piccante, così da evitare un sapore troppo forte. Possiamo anche scegliere quei tranci di gorgonzola disponibili in ogni supermercato composti di gorgonzola e mascarpone. In questo modo riusciremo ad ottenere una cremina davvero densa e saporita. Altrimenti possiamo sempre aggiungere 100 ml di latte al formaggio che abbiamo scelto, così da ottenere una crema più liscia e evitare che il gorgonzola si riaggreghi troppo in fretta.

Adesso che abbiamo scelto i nostri ingredienti, non ci resta che mettere a bollire l’acqua della pasta. Per ridurre al minimo i tempi di attesa possiamo ricorrere a degli stratagemmi intelligenti, che ci permettono non solo di risparmiare tempo, ma anche denaro.

Mentre l’acqua bolle, dedichiamoci al condimento, mettendo prima il latte in padella, se decidiamo di utilizzarlo, per poi far sciogliere al suo interno il gorgonzola. Altrimenti mettiamo direttamente in padella i tocchetti di gorgonzola. Quando sarà ben sciolto aggiungiamo dei gherigli di noce sminuzzati grossolanamente. Non c’è bisogno di salare la crema che avremo ottenuto, perché il gorgonzola ne è naturalmente ricco.

Scoliamo la pasta e teniamo da parte un cucchiaio di acqua di cottura. Versiamo la pasta nel tegame con gorgonzola e noci e facciamo incorporare per bene ogni ingrediente.

Siamo già pronti per servire e il risultato ci lascerà di stucco.