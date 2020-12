Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Si avvicinano i giorni in cui la gente comincia a pensare ai piatti migliori da poter cucinare per la cena o il pranzo di Natale. Anche se quest’anno l’atmosfera che di solito caratterizza questo periodo è un po’ più spenta, non lasciamoci spegnere l’entusiasmo. Cerchiamo qualcosa che possa risollevare il morale di tutte le persone che passeranno le feste accanto a noi. Ciò che mette sempre tutti d’accordo e ci rende allegri è senza dubbio il buon cibo.

Oggi vogliamo proporre un classico, la lasagna. Bisogna dire che questo primo piatto riesce a portare il sorriso in qualsiasi modo venga ideato.

Sono molte le varianti, conosciamo senza dubbio la lasagna al sugo, quella ai funghi porcini o quella al pesto.

In questo articolo sveleremo il primo piatto perfetto per la cena di Natale, la lasagna salmone e zucchine.

Gli ingredienti

Vediamo insieme gli ingredienti utilizzando una teglia rettangolare 30x18cm.

500 grammi circa di salmone fresco o affumicato;

3/4 zucchine;

circa mezzo bicchiere di vino bianco;

un porro;

2 o 3 cucchiai di olio d’oliva;

sale e pepe;

lasagne fresche, 12 sfoglie.

Per la besciamella invece se decidiamo di non comprarla già pronta al supermercato, vediamo insieme gli ingredienti per realizzarla in casa.

Circa 50 grammi di burro;

60 grammi di farina;

800 ml di latte;

noce moscata quanto basta.

Tagliare a pezzi molto piccoli il porro e lasciarlo cuocere in padella insieme ad un po’ di olio e acqua.

Lavare bene le zucchine e grattugiarle prima di aggiungerle al porro.

Dopo qualche minuto potremo aggiungere il salmone che dovrà cuocere per circa 5 o 6 minuti finché non cambia colore.

Dopo questi passaggi versare nella pentola il mezzo bicchiere di vino bianco insieme ad un po’ di pepe e sale.

A parte andiamo a preparare la besciamella.

Per prima cosa dobbiamo far bollire il latte in un pentolino. In un altro dovremo far sciogliere il burro e successivamente aggiungerci la farina. Per scongiurare la presenza di grumi è consigliato mescolare costantemente per almeno 5 minuti.

Aggiungere al latte un po’ di noce moscata e poi unire a questi anche il burro e la farina.

A questo punto potremo comporre la nostra lasagna disponendo gli ingredienti sulle sfoglie.

