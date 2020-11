Inverno periodo di legumi, e tra i legumi, non possono certamente mancare le lenticchie. Regine del Capodanno e amate durante tutto quanto il periodo più freddo dell’anno, queste delizie sono capaci di strappare un sorriso a tutti i buongustai.

Oggi cercheremo di capire come preparare una variante della zuppa delle lenticchie deliziosa e facile da fare. Iniziamo insieme a capire come preparare il primo piatto perfetto ora che Natale si sta avvicinando.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti per preparare il primo piatto perfetto ora che Natale si sta avvicinando:

a) lenticchie, 300 gr;

b) carote, 3;

c) cipolle, 4;

d) pomodoro secco, 2;

e) prezzemolo a piacimento;

f) olio, a piacimento;

g) sale, a piacimento;

h) funghi champignon, 300 gr;

i) passata di pomodoro a piacimento;

l) vino rosso, 3 bicchieri.

La preparazione

È importante prepararsi perché il procedimento di lavorazione, per quanto facile, è abbastanza lungo.

Il primo passaggio è sicuramente dedicato alle lenticchie. Consigliamo di prenderle grandi e che non necessitino di ammollo. In ogni caso, anche se abbiamo scelto questa varietà, è bene lasciarle sotto acqua corrente per almeno trenta minuti, in maniera che si ammorbidiscano.

Dunque, passiamo ora alla preparazione degli ingredienti. Per prima cosa laviamo il prezzemolo e asciughiamolo accuratamente. Selezioniamo, quindi, un vino rosso che sia fruttato e corposo.

Passiamo ora alle cipolle e alle carote. Sbucciamo e laviamo accuratamente questi ingredienti. Dopodiché tritare le carote in maniera più fine possibile e le cipolle in maniera grossolana.

Lavoriamo i funghi. Pulire con un panno e affettare finemente. Una volta finito siamo pronti per la preparazione del piatto.

Prendere una pentola dai bordi altri e versare due cucchiai di olio. Far soffriggere le cipolle fino a che non siano dorate e aggiungere i funghi. Far cucinare i funghi, a fiamma bassa, e ,appena si siano ammorbiditi, versare nella padella le lenticchie.

Alzare la fiamma, far insaporire le lenticchie e sfumare con un bicchiere di vino rosso. Abbassare la fiamma, coprire le lenticchie con la passata e aggiungere il pomodoro secco.

A questo punto coprire le lenticchie e far cucinare per almeno due ore a fiamma bassa. Nel momento in cui la passata sembri restringersi troppo aggiungerne altra, oppure, se non si vogliono sapori troppo forti, allungare con dell’acqua.

Le lenticchie saranno pronte quando quelle nel fondo inizieranno a sfaldarsi e a formare una cremina. Aggiungere il sale e un ulteriore bicchiere di vino. Alzare la fiamma e girare energicamente. Spegnere i fornelli e aggiungere il prezzemolo. Lasciar riposare per almeno dieci minuti. Il primo piatto perfetto, ora che Natale si sta avvicinando, è pronto per essere servito.