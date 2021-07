Sardegna, terra selvaggia dove le spiagge e il mare si incontrano creando dei piccoli paradisi terrestri. Come ben sanno però i tanti turisti che la visitano ogni anno questa isola è anche un piccolo scrigno di antiche e buonissime pietanze culinarie. Per questo motivo oggi andremo alla scoperta di un gustoso piatto di mare buonissimo capace di rievocare i sapori di questa terra bellissima e selvaggia.

Gli ingredienti necessari

Per preparare questo buonissimo primo piatto di mare sono necessari i seguenti ingredienti:

Prezzemolo a piacere;

aglio 1 spicchio;

fregola 200 gr;

scampi 150 gr;

passata di pomodoro 150 gr;

fumetto di crostacei 300 gr;

gamberoni 150 gr;

fregola 200 gr.

Il primo piatto di pesce che conquista il cuore e rievocare i sapori della selvaggia Sardegna

Iniziamo allora a capire come preparare il primo piatto di pesce che conquista il cuore e rievocare i sapori della selvaggia Sardegna. Iniziare con la pulizia dei crostacei. Eliminare la testa e il carapace e proseguire rimuovendo con un coltellino l’intestino. Riporre ora in una ciotola polpa dei crostacei e in un’altra la testa e i carapaci. Utilizzare questi ultimi per preparare il fumetto di crostacei. Prendere il prezzemolo, lavare e asciugare. Passare ora all’aglio, eliminarne la buccia, lavare e asciugare. Dotarsi ora di una pentola capiente, versarvi un cucchiaio di olio e accendere il fornello a fiamma bassa.

Lasciare scaldare fino a quando l’olio non sarà caldo e versare lo spicchio d’aglio. Far dorare e in seguito aggiungere la salsa di pomodoro. Versare la fregola nella padella e girare, allungando il composto con il fumetto di crostacei. Dopo 12 minuti di cottura aggiungere i gamberoni e dopo 6 gli scampi. Spegnere infine la fiamma, aggiungere il prezzemolo, girare con un mestolo e infine coprire con un coperchio. Lasciare insaporire per alcuni minuti ed infine impiattare. il buonissimo piatto dall’anima sarda è pronto per essere gustato.

Approfondimenti

