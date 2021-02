La primavera sembra ormai essere arrivata in quasi tutta Italia. In questa stagione le verdure la fanno da padrone, tanto negli orti quanto nelle nostre tavole. Ecco perché oggi presenteremo una ricetta semplice e velocissima per preparare un primo piatto fresco, perfetto per l’arrivo della nuova stagione.

Gli ingredienti necessari

Per preparare questa ricetta sono necessari questi pochi e semplici ingredienti:

a) pasta corta, 80 grammi;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

b) olio, a piacimento;

c) prezzemolo, a piacimento;

d) peperoni gialli e verdi, 200 grammi;

e) mezza cipolla;

f) sale, a piacimento

g) philadelphia, a piacimento.

Il primo piatto di pasta perfetto per iniziare la nuova stagione nel modo giusto

Per prima cosa scegliere la pasta adatta per questo primo piatto fresco e sostanzioso. In questo caso consigliamo di puntare su una tipologia corta, preferibilmente dei fusilli che si possano impregnare per bene della salsa al formaggio.

Mettere ora a scaldare in una pentola abbastanza capiente dell’acqua.

Passare alla preparazione dei peperoni. Lavare gli stessi, eliminare la parte bianca interna e tagliare in sottili strisce.

Una volta finito preparare il prezzemolo, lavandolo e tritandolo finemente. Passare infine alla cipolla, sbucciarla, lavarla e ridurla in pezzi piccolissimi.

Prendere ora una padella, versarvi un filo d’olio e metterla su un fornello con la fiamma bassa.

Appena lo stesso si sarà scaldato, alzare la fiamma, versare cipolle e i peperoni e far dorare. Abbassare, infine, la fiamma e far cucinare a fuoco basso fino a quando le verdure non si saranno ammorbidite.

Quindi aggiungere la philadelphia in padella e lasciarla sciogliere fino ad ottenere una crema uniforme. Spegnere la fiamma e lasciare riposare.

Cuocere ora la pasta e scolare avendo cura di preservare un bicchiere di acqua di cottura.

Per concludere, versare la pasta nella padella, riaccendere i fornelli a fiamma alta e saltare la pasta aggiungendo dell’acqua di cottura se necessario.

Una volta terminato, il primo piatto di pasta perfetto per iniziare la nuova stagione nel modo giusto sarà pronto per essere gustato.