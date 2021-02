Non c’è cosa più squisita di un gustoso piatto di tortelli maremmani per accontentare grandi e piccini a tavola. I tortelli sono un primo piatto che consiste in pasta ripiena che si può trovare in Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. Il ripieno ovviamente varia tantissimo da zona a zona e può essere di zucca, di patate, di ortiche o di carciofi.

Questa variante della zona del grossetano prevede un ripieno di ricotta e spinaci e un bordo ampio e spesso di sfoglia, il cosiddetto “marciapiede”. Il primo piatto della tradizione toscana che conquisterà tutti e che non potrà che mettere il buon umore!

La pasta

200 grammi di farina 00

2 uova

un pizzico di sale

Il ripieno

100 grammi di ricotta mista

150 grammi di spinaci

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

sale e pepe q.b.

Stendere la farina su un piano da lavoro e creare al centro del mucchietto la fontanella. Inserire le uova con il sale e lavorare l’impasto fino a farlo diventare liscio e compatto. Lasciarlo a riposare per mezz’ora nel frigo.

Per il ripieno inserire in una ciotola la ricotta, gli spinaci, il parmigiano grattugiato, sale e pepe quanto basta e amalgamare bene.

Successivamente, tirare la sfoglia con la macchinetta o a mano (solo per i veri esperti!).

Creare delle strisce di pasta sulle quali posare un cucchiaio di ripieno a una distanza di almeno tre centimetri per formare il bordo del tortello. Inumidire la zona fuori dal ripieno per favorire la sigillatura. Ricoprire con un altro foglio di sfoglia. A questo punto tagliare con una rotella seghettata e sigillare il tortello punzecchiandolo con una forchetta.

Cottura e condimento

I tortelli sono pronti quando, una volta buttati in acqua bollente e salata, tornano a galla. Ci impiegheranno solo qualche minuto. I condimenti che si addicono di più sono a base di ragù, pomodoro fresco, burro e salvia, tartufo e parmigiano. Un primo piatto della tradizione toscana che conquisterà tutti con il suo gusto semplice e autentico.