Giornata no? Stanchi per il lavoro o per lo sport? O semplicemente si sta correndo da una parte all’altra tutto il giorno? Non c’è da preoccuparsi. Basterà mettersi in cucina e preparare gli ingredienti per un piatto speciale.

Infatti, Il primo piatto cremoso ed energetico capace di rivoluzionare la giornata è tanto facile da fare quanto ricco di elementi nutritivi. Scopriamo assieme come prepararlo.

Ingredienti da comprare

Per preparare questo primo piatto basteranno poco tempo e questi ingredienti:

a) carciofi, 150 grammi;

b) una cipolla;

c) uno spicchio d’aglio;

d) quattro patate;

e) olio, a piacimento;

f) pepe, a piacimento;

g) pistacchio, 30 grammi;

h) un cucchiaio di panna;

i) salmone affumicato, 150 grammi (opzionale).

Come preparare il piatto che cambia la giornata

Iniziamo dagli ingredienti. Prendere i carciofi, eliminare le foglie e il gambo e tagliare a metà. Riempire ora una pentola con acqua e succo di limone.

Versare i carciofi dentro la pentola e lasciare a riposare. Passare ora alle cipolle e alle patate. Sbucciare, lavare e dividere a tocchetti. Scolare ora i carciofi.

Preparare due pentolini e riempirle d’acqua. Versare la cipolla e le patate, in una pentola, e, nell’altra, i carciofi. Far cucinare gli ingredienti per venti minuti circa.

Nel mentre, prendere il salmone affumicato e tagliarlo a fette sottili. Una volta terminata la cottura, scolare le verdure. Lasciare a riposare un attimo e preparare il mixer.

Versare il pistacchio e azionare il mixer a velocità bassa in maniera da sminuzzarli. A questo punto, versare le verdure nel mixer e azionare a velocità media.

Versare la panna nel mixer e lasciar girare ancora. Una volta terminato, passare in una ciotola e guarnire con il salmone.

Il primo piatto cremoso ed energetico capace di rivoluzionare la giornata è pronto per essere gustato. Ora basterà assaggiare questa vellutata per dare la svolta giusta alla giornata.