Il primo piatto autunnale che nessun buongustaio può perdersi, facile da fare e  perfetto per ogni occasione 

Ogni amante dei sapori autunnali non potrà non amare questo piatto. Oggi verrà, infatti, spiegato come preparare un primo piatto autunnale che nessun buongustaio può perdersi, facile da fare e perfetto per ogni occasione.

Le crespelle ai funghi sapranno, infatti, deliziare anche l’estimatore più severo e allietare ogni pasto, sia individuale sia in famiglia. Iniziamo subito ad analizzare come preparare questo piatto semplice e gustoso.

Gli ingredienti

Per preparare questo piatto saranno necessari questi ingredienti:

a) uova, 5, medie;

b) burro, 120 gr;

c) farina, 320 gr;

d) latte, 1 lt;

e) fontina 300 gr;

f) funghi champignon, 1 kg;

g) aglio, 4 spicchi;

h) erba cipollina, 15 gr;

i) sale, a piacimento;

l) pepe, a piacimento.

Il procedimento

Per prima cosa è necessario preparare le crespelle. A tale scopo, dunque, rendere le uova, sbatterle e versare il contenuto in una piccola ciotola. Prendere, poi, 260 grammi di farina e setacciarla in un ulteriore ciotolina a parte.

Armarsi, quindi, di fruste e sbattere le uova. Continuare a sbattere con le fruste e versare lentamente la farina fino a che si sia amalgamata al composto. Versare ora metà litro di latte e continuare a sbattere. Appena il composto si mostrerà omogeneo aggiungere appena appena di sale e far riposare per 35 minuti.

Procurarsi una padella e metterla sul fuoco basso. Versare metà del burro e lasciare squagliare. Aggiungere, quindi, lentamente 40 gr di farina e versare a filo il rimanete mezzo litro di latte. Cucinare fino a quando il composto non stia bollendo e lasciare riposare.

Passiamo ai funghi

A questo punto prendere i funghi, eliminare il gambo e lavare accuratamente. Asciugare e passare alla preparazione dell’aglio. Sbucciare, lavare e asciugare i tre spicchi.

Reperire una padella e mettere a scaldare a fuoco alto. Far squagliare 50 grammi di burro in padella. Versare ora l’aglio e far dorare. Eliminare l’aglio e aggiungere, infine, i funghi e far cuocere per dieci minuti. Aggiungere, quindi, l’erba cipollina e salare a piacimento.

Ora procurarsi una padella e imburrare. Scaldare la stessa a fuoco basso e versare il composto delle crespelle sulla stessa in maniera omogenea. Appena il composto della crespella si sarà dorato da una parte, girarlo dall’altra. Disporre quindi il risultato su un piatto e passare alla successiva crespella fino ad aver terminato il composto.

Prendere una teglia da forno e foderare con carta da forno. Prendere la fontina e tagliarla in pezzetti omogenei. Mettere sul fondo una crespella e coprirla con i funghi e la fontina. Riporre sopra questo primo strato un’altra crespella e continuare fino ad aver terminato le stesse.

Infornare per 25 minuti a 170°. Ritirare, impiattare. Il primo piatto autunnale che nessun buongustaio può perdersi, facile da fare e perfetto per ogni occasione è pronto per essere gustato.