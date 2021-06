Con questo caldo intenso ci sono dei giorni in cui ci passa pure l’appetito, per non parlare della voglia di metterci ai fornelli. Apriamo il frigo quasi nella speranza che ci parli e ci suggerisca un menù fresco e invogliante per tutta la famiglia. Magari pure veloce e strappa applausi. Eccolo il primo estivo succulento che sta spopolando perché veloce economico e saporito, tanto da far contenta tutta la famiglia. 3 soli ingredienti e 1 piantina aromatica per sollevarci da tavola contenti e soddisfatti.

Il primo estivo succulento che sta spopolando perché veloce economico e saporito

Suggeriamo la pasta corta per questo straordinario ma semplicissimo piatto di pasta che potremo servire alla fine a qualsiasi temperatura. Non forniamo dosi e grammature ma solo ingredienti per permettere ai nostri Lettori di usare a proprio piacere le quantità:

prosciutto cotto a cubetti;

pomodori datterini;

scamorza meglio se affumicata;

qualche foglia di basilico fresco.

Non serve altro se non olio e sale e una spolverata di pepe se vogliamo dare un po’ di sprint a questo piatto fresco e saporito.

Piatto completamente freddo o piccola variante

Oltre alle grammature lasciamo libera scelta anche di cosa fare col prosciutto cotto a dadini. Nel senso che potremo metterlo già assieme agli altri ingredienti da fresco oppure dargli una scottata in pentola con un filo d’olio o una noce di burro. Sono entrambi buonissimi.

Sicuramente consigliamo di lasciar scolare per bene i pomodorini in modo che si liberino dell’acqua, inserendoli poi in una terrina assieme alla scamorza tagliata a pezzetti e al condimento. Possiamo anche già inserire il basilico fresco almeno in parte per aromatizzare i nostri ingredienti.

Tocco finale e qualche bruschetta in appoggio

Utilizzando penne o pasta corta avremo il meglio da questo piatto davvero semplice ma gustoso che si presta eventualmente anche a una spolverata finale di formaggio grattugiato. Per la sua freschezza consigliamo di servirlo con delle bruschette anche molto semplici o perché no anche con delle piadine.

Una birra chiara leggera e non troppo aromatizzata è la bevanda ideale per gustare a 360 gradi il nostro primo estivo.

