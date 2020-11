Salemi, in provincia di Trapani, ha un piccolo record: il primo Comune delle case vendute a 1 euro fa il bis. Infatti, quel territorio, oggi tra i borghi più belli d’Italia, ha fatto scuola per l’iniziativa delle case a 1 euro. Salemi già nel 2008 ha dato questa possibilità. Dopo l’iniziativa di Salemi, tanti comuni italiani da Nord a Sud hanno fatto la stessa esperienza. Il borgo siciliano, a distanza di tempo, ha rilanciato l’iniziativa.

Con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa verifichiamo quali sono i requisiti per aderire al progetto delle case vendute a 1 euro.

Comprare casa a 1 euro è il sogno di tutti. Con i tempi che corrono è veramente una offerta eccezionale. Gli italiani, interessati, sanno bene che per aderire a questa iniziativa ci sono dei vincoli da rispettare. Prendere casa a Salemi, città arabo-medievale, situata nel cuore della Valle del Belice, è una opportunità. Vediamo quali sono i doveri.

I requisiti da rispettare

I cittadini hanno l’obbligo di realizzare un progetto di rivalutazione e ristrutturazione entro un anno dall’acquisto. Inoltre gli acquirenti devono sobbarcarsi le spese di accatastamento, volture e registrazione all’atto notarile.

Il Comune, una volta venuto a conoscenza dell’acquisto, dà 60 giorni per l’avvio dei lavori. Il cittadino interessato all’acquisto deve inoltre, stipulare una polizza fideiussoria del valore di 5 mila euro. Questa polizza verrà rimborsata allo scadere dei tre anni. Dal punto di vista dei requisiti non cambia nulla, il regolamento dell’iniziativa Case a 1 euro è sempre identico.

Combattere lo spopolamento

Molti si chiedono se questa iniziativa ha portato frutti alle comunità in via di spopolamento. Quando si tratta di territori con un’alta vocazione, i risultati si vedono. Non sarà un caso che Salemi ha replicato. Questo comune è in un contesto naturale da pelle d’oca alle pendici del Monte delle Rose. Inoltre permette di vivere in una zona tra uliveti e vigne, dove il critico d’arte Vittorio Sgarbi ha indossato la fascia tricolore per 4 anni. Ecco perchè il primo Comune delle case vendute a 1 euro fa il bis.