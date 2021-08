Il tumore allo stomaco è uno dei più diffusi e rappresenta la terza causa di morte nel Mondo. In Italia, invece, la situazione è un po’ diversa, e si stima che vengano diagnosticati 8.400 casi di tumore nella popolazione maschile e 6.100 nelle donne ogni anno.

Come riporta il sito dell’AIRC, ancora oggi è difficile prevenire questo tipo di tumore, ma ci sono dei comportamenti che possiamo mettere in atto per cercare di evitarlo.

Per quanto riguarda i sintomi, invece, il discorso cambia. I sintomi del tumore allo stomaco, soprattutto nella fase iniziale, sono riconducibili a diverse patologie. Per questo, quando avvertiamo questi sintomi, li trascuriamo, aspettando che passino naturalmente. Dovremmo imparare, invece, ad ascoltare il nostro corpo e a considerare anche i sintomi che, apparentemente, sembrano più banali.

Il primo allarme del tumore allo stomaco è questo fastidio diffusissimo che tanti trascurano

Come dicevamo, il cancro dello stomaco ha sintomi che possono facilmente essere ricondotti ad altre patologie.

Stiamo parlando di problemi come gastrite o ulcera che, soprattutto nelle fasi iniziali, hanno una sintomatologia molto simile alle patologie più gravi.

Nello specifico, il sintomo principale di questo tumore è rappresentato da una sensazione di fastidio o di bruciore localizzata nella porzione superiore dell’addome. Questa sensazione di dolore allo stomaco, o di bruciore, è solitamente accompagnata ad una percezione di gonfiore.

Una sensazione molto comune

Chissà quante volte abbiamo espresso ad alta voce di sentirci appesantiti, gonfi e di aver avuto difficoltà a digerire. Questi sintomi, presi singolarmente, non devono spaventarci poiché, nella maggior parte dei casi, rappresenteranno quello che sembrano, e cioè dei semplici fastidi momentanei.

In altri casi, invece, quando questa sensazione di gonfiore è accompagnata ad altri sintomi specifici, allora potrebbe essere il segnale di un problema più grande. Ecco perché il primo allarme del tumore allo stomaco è questo fastidio diffusissimo che tanti trascurano.

Gli altri sintomi da non trascurare

Nei pazienti con tumore allo stomaco, altri sintomi evidenti possono essere la difficoltà a deglutire, nausea e vomito, e addirittura sangue nelle feci. A tal proposito, chi ha più di 50 anni potrebbe avere gratuitamente accesso a queste 2 visite che riguardano 2 tumori causa di morte ogni anno.

Questi sintomi sono più gravi e, se compaiono, potrebbero indicare che il tumore sia già in fase avanzata. In generale, però, una diagnosi definitiva del tumore allo stomaco è data dalla gastroscopia, che saprà dare notizie più certe sullo stato del cancro.

Approfondimento

