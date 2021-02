Dopo la settimana appena conclusasi, il prezzo dell’oro è pronto ad accelerare ulteriormente al ribasso. Complici il rafforzamento del dollaro e la ripresa dei rendimenti dei titoli di stato americani, le quotazioni del metallo prezioso hanno accelerato al ribasso. Questa cosa, però, non deve ne’ sorprendere ne’ preoccupare. Rimane, infatti, sempre valido quando scritto a fine 2020 nel report Dopo un inizio anno debole l’oro dovrebbe esplodere al rialzo verso area 3.500 dollari.

Se, quindi, il prezzo dell’oro è pronto ad accelerare ulteriormente al ribasso, andiamo a vedere quali possono essere gli obiettivi di medio/lungo periodo.

Analisi grafica e previsionale sull’oro

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 5 febbraio in rialzo dello 1,22% rispetto alla seduta precedente a quota 1.813,0 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un ribasso dello 2,06%.

Time frame settimanale

Con una chiusura settimanale inferiore a 1.835,7 dollari, accompagnata da un segnale ribassista dello Swing Indicator, ci sono tutti i presupposti per un’accelerazione ribassista che abbia come obiettivi quelli indicati in figura dalle linee tratteggiate.

Lo scenario ribassista verrebbe meno solo nel caso di un immediato recupero della resistenza (ex supporto) in area 1.835,7.

Time frame mensile

Se il mese dovesse chiudere adesso i ribassisti si troverebbero in una situazione di forza molto importante. Una rottura del supporto in area 1.845,8 dollari (I obiettivo di prezzo) in chiusura mensile, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso fino agli altri obiettivi indicati in figura.

Chiaramente una chiusura mensile superiore al livello indicate potrebbe completamente ribaltare i rapporti di forza.