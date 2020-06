Il prezzo del petrolio sta per tornare sotto i $30?

Il prezzo del petrolio (prezzo in tempo reale) negli ultimi mesi cic ha abituato a continue sorprese che abbiamo raccontato su queste pagine (clicca qui per leggere).

Le sorprese, però, potrebbero non essere finite. Nonostante il decollo verticale da area $6 su fino in area $40, il pericolo di ulteriori ribassi non è ancora alle spalle.

Con l’aiuto dell’analisi grafica e previsionale cerchiamo di capire perché.

Time-frame giornaliero: analisi grafica e previsionale sul petrolio

Durante le ultime cinque sedute l’andamento delle quotazioni è stato laterale/ribassista per cui la nuova proiezione rialzista di cui parlavamo settimana scorsa sta stentando a decollare obiettivi . Una prima conferma del rialzo, che ha come I° obiettivo di prezzo del petrolio area $64,492, verrebbe dalla rottura in chiusura di giornata di area $45,871. Il II° obiettivo di prezzo, poi, si trova in area $90.

I ribassisti potrebbero riprendere il sopravvento nel caso in cui ci fosse una chiusura giornaliera inferiore a $34,36.

Time-frame settimanale: analisi grafica e previsionale sul petrolio

La proiezione in corso è rialzista ed è diretta verso il II° obiettivo di prezzo in area $53. Tuttavia la settimana appena conclusasi ha visto fallire la rottura della resistenza in area $38,798. Non un buon segnale. La massima estensione del rialzo si trova in area $76. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per una continuazione del rialzo in corso.

Tuttavia va notato che discese fino in area $29,757 sono compatibili con il rialzo in corso e potrebbero costituire un’opportunità di acquisto. Solo chiusure settimanali inferiori a questo livello metterebbero in crisi lo scenario rialzista. Un primo indizio in tal senso si avrebbe con chiusure settimanali inferiori a $38,75.

Time-frame mensile: analisi grafica e previsionale sul petrolio

La chiusura del mese di giugno sarà decisiva per capire il percorso di lungo termine. Una chiusura mensile superiore $40 rafforzerebbe la proiezione rialzista con obiettivi in area $53, prima, e $76,5 poi. In caso contrario il prezzo del petrolio potrebbe ritornare in area $26,18.

Conclusione

Osservare con attenzione la chiusura di giugno