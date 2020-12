Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il prezzemolo serve in cucina non solo per preparare piatti succulenti ma anche per ottenere dei benefici personali e per l’ambiente. Spesso e volentieri, per dare sapore ad un piatto, chiediamo di mettere più prezzemolo. Questa pianta della famiglia delle Apiaceae, garantisce al palato un sapore particolare e apprezzabile.

Però, il prezzemolo può essere utile per altri motivi in cucina. Quando cuciniamo piatti da odori forti, si fa fatica ad eliminare l’intensità della puzza. Purtroppo, la cucina è il regno degli odori in tutti i sensi.

Spazzare i cattivi odori

Perciò vediamo, come il prezzemolo può dare un aiuto trasformandosi in un prodotto capace di spazzare via i cattivi odori. Questa soluzione è alternativa ai prodotti di consumo che troviamo in commercio. Il nostro intento è di dare una dritta ricorrendo ad un rimedio pratico, veloce ed efficace e a costo esiguo. Perciò, scopriamo insieme come usare al meglio il prezzemolo.

Dopo aver cucinato

Quante volte, dopo aver cucinato, abbiamo notato che l’odore del cibo resta sulle mani. Eliminare gli odori è il tipico problema che si affronta tutti i giorni. Purtroppo, mettere sempre i guanti non è congeniale. Alla luce di ciò, vediamo come risolvere in pochi minuti il quesito dopo aver cucinato.

Le mani

Le donne hanno svariati crucci in cucina. Le mani hanno l’odore di alimenti particolari come aglio, pesce, cipolla. Infatti non basta lavare le mani più volte sotto acqua corrente per mandare via l’odore di questi alimenti.

Molti, però, non sanno che lavare le mani sotto acqua calda non porta benefici. Infatti i pori della pelle si aprono e l’odore resta ancora più intenso. Perciò bisogna sciacquare le mani con acqua fredda utilizzando anche qualche rametto di prezzemolo per fare in modo di ritrovarsi con mani pulite e profumate.

Togliere gli odori dalle superfici

Inoltre, il prezzemolo ci viene in soccorso, per eliminare gli odori dalle superfici. Purtroppo, per fretta, spesso appoggiamo gli alimenti su tavoli, taglieri e piani cucina senza le dovute precauzioni. Per ovviare a ciò spieghiamo come fare il miscuglio salva odori. Prendere 10 grammo di prezzemolo, macerarlo in 500 ml di aceto bianco per 8 giorni in un luogo buio. Per usarlo, prendere una spugnetta imbevuta del liquido e strofinare la superficie. Come abbiamo visto il prezzemolo può essere utile per altri motivi in cucina.