L’ultima volta che ci siamo occupati del titolo Giorgio Fedon facevamo notare come la mancata tenuta dei supporti avrebbe potuto spingere al ribasso le quotazioni. In particolare, si faceva notare come da alcune settimane le quotazioni si stavano appoggiando pesantemente sul supporto in area 8,1 euro (I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso). Per cui, la mancata tenuta dei supporti avrebbe potuto spingere al ribasso le azioni Giorgio Fedon.

La mancata tenuta del supporto si è concretizzata e abbiamo, quindi, assistito a un’accelerazione ribassista. Tuttavia, allo stato attuale il previsto scenario ribassista sul titolo Giorgio Fedon non è ancora giunto al capolinea, ma presto un livello chiave potrebbe portare alla svolta rialzista.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si stanno avvicinando all’importantissimo supporto in area 6,55 euro (II obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello, accompagnata da un segnale di acquisto del BottomHunter e/o dello Swing Indicator, potrebbe favorire la svolta rialzista. In caso contrario le quotazioni potrebbero andare a raggiungere il III obiettivo di prezzo in area 5 euro.

Gli obiettivi rialzisti potranno essere calcolati solo nel caso in cui si concretizzi l’inversione rialzista.

La valutazione del titolo Giorgio Fedon

Se si guarda alla valutazione basata sui multipli di mercato si scopre che il titolo è fortemente sopravvalutato. Se, invece, si guarda la fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, si ottiene une forte sottovalutazione. Nel caso specifico, le quotazioni Giorgio Fedon sono sottovalutate di oltre il 50% rispetto al loro fair value.

Un punto a favore del titolo è rappresentato dall’indice di liquidità sia di breve che di lungo termine, entrambi superiori a 1. Ciò vuol dire che sono disponibili risorse finanziarie sufficienti per far fronte sia i debiti a breve che quelli a lungo termine.

Il titolo azionario Giorgio Fedon (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 23 dicembre in ribasso del 2,03% rispetto alla seduta precedente a 7,25 euro.

Time frame settimanale