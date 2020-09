Il potenziale rialzista è del 140%, ma per il momento questo titolo azionario non è ancora da comprare. Questa è la conclusione cui si giunge andando a studiare in dettaglio gli scenari di breve, medio e lungo termine per il titolo Biesse. Il potenziale rialzista, infatti, deriva solo dall’analisi grafica, mentre guardando la valutazione del titolo le prospettive non sono così incoraggianti.

Basti pensare che per gli analisti. il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio praticamente in linea con le quotazioni attuali. Anche la valutazione basata sui multipli di mercato non è incoraggiante. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, Biesse risulta essere sopravvalutata.

Tra i punti di forza della società ricordiamo la situazione finanziaria e le prospettive di crescita degli utili e dei ricavi.

l potenziale rialzista è del 140%, ma per il momento questo titolo azionario non è ancora da comprare: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Biesse (MIL:BSS) alla chiusura del 15 settembre ha è sceso del 1,19% chiudendo la giornata di contrattazione a 14,14 euro.

Su tutti i time frame considerati la tendenza in corso è rialzista con potenziale rialzista molto interessante che può arrivare fino al 140% sul time frame mensile. Il fatto, però, che non sia ancora il momento di comprare è chiarissimo nel momento in cui si nota che su tutti i time frame le quotazioni sono a contatto con livelli di resistenza molto importanti. Guardando il grafico, infatti, si nota che le quotazioni sono a contatto con il I obiettivo di prezzo su ciascun time frame.

Ci si trova, quindi, in una situazione molto delicata: o si rompono al rialzo le resistenze oppure parte quanto meno un ritracciamento.

Sotto quale livello il ritracciamento si trasformerebbe in qualcosa di più importante, ossia inversione di tendenza?

Sul giornaliero il livello chiave da monitorare in chiusura di giornata è 12,593 euro; sul settimanale è 15,658 euro; sul mensile è 15,720 euro.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

