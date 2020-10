Il frullato è un ottimo modo per ricaricare le energie dopo una giornata stancante. Quando si torna affaticati dal lavoro, infatti, avere un frullato pronto che può far ringalluzzire è sempre un’ottima idea. Ma se questa bevanda, oltre a essere gustosa, potesse anche aiutare a risolvere dei problemi? Perché, usando gli ingredienti giusti, effettivamente si può sfruttare questa miscela per diversi motivi. Una di queste è combattere il dolore alle ginocchia, che impedisce a molti di trascorrere una giornata in serenità. Una vecchia ricetta della nonna potrebbe aiutare chiunque si riconosca in questa descrizione. Basterà sapere come e con cosa preparare il potentissimo frullato che può eliminare il dolore alle ginocchia.

Ecco gli ingredienti necessari

Gli ingredienti usati hanno, secondo la tradizione, fortissime proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Perciò, sono praticamente perfetti per risolvere questo problema. Si tratta di ingredienti totalmente naturali, che potrebbero forse alleviare il dolore di chi soffre di questo fastidio. Saranno necessari:

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

a) 2 arance

b) 80 grammi di fiocchi di avena

c) mandorle

d) 2 fette di ananas

e) 1 cucchiaino di cannella

f) miele

g) 1 tazza di acqua

Ecco come preparare questo potentissimo frullato che può eliminare il dolore alle ginocchia

Per prima cosa, bisogna portare a ebollizione l’acqua. In un momento successivo, si dovranno aggiungere i fiocchi d’avena. Dopo 3 minuti, sarà il momento di filtrare il tutto e di porre i fiocchi d’avena nel frullatore. Ora, basterà aggiungere tutti gli altri ingredienti, tostando le mandorle e spremendo le arance. Il passo successivo è frullare il tutto per bene, fino ad ottenere una miscela omogenea. Preparando questo frullato tutti i giorni per un paio di settimane, secondo il rimedio della nonna, il dolore dovrebbe sparire. Le ricerche scientifiche in materia ancora scarseggiano. Perciò, per chiunque lo volesse provare, è giusto sapere che si sta affidando alla conoscenza dei nostri antenati! Ma, prima di prepararlo, è sempre meglio chiedere consiglio al medico curante. E, se quest’ultimo dovesse dare il proprio benestare, allora si potrà bere il potentissimo frullato che può eliminare il dolore alle ginocchia. Provare per credere!

Approfondimento

Frullati facili da preparare e ideali per fare il pieno di frutta rimanendo leggeri