Il potassio salva la vita? Ce lo dice la scienza. E la risposta è sì. Quante volte ci siamo sentiti dire che il potassio è fondamentale per il nostro organismo? Beh, è tutto vero. Il potassio infatti può garantire dei grandi benefici alla nostra salute. È coinvolto in numerose funzioni biologiche. In più, è un elemento essenziale per il benessere dell’organismo. La buona notizia? Si può trovare in tantissimi alimenti. Ma, se volete essere sicuri che ce ne sia una grande quantità, puntante sui vegetali. Ma vediamo più nel dettaglio.

Che cos’è il potassio?

Il potassio è un metallo alcalino tenero di colore bianco-argenteo. Si trova in natura, combinato con altri elementi. Può essere sia nell’acqua di mare sia in molti minerali. Somiglia molto al sodio per il suo comportamento chimico ed è indispensabile per il buon funzionamento e il benessere dell’organismo. Questo minerale, come abbiamo già detto, è presente in quantità variabile in tutti gli alimenti. Ma sul podio troviamo frutta, legumi e verdure. Quindi, per esempio, crusca di grano, fichi secchi, fagioli e spinaci faranno al caso vostro.

Ma scopriamo quali sono i benefici che apporta alla nostra salute.

Potassio, proprietà e benefici per la nostra salute

Il potassio salva la vita? Ce lo dice la scienza. Infatti, nell’organismo il potassio è coinvolto in molte funzioni biologiche. Partecipa alla contrazione muscolare e alla regolazione dell’equilibrio di fluidi e minerali. In più, aiuta a mantenere la pressione nella norma. Attenua gli effetti di sodio, riduce il rischio di calcoli renali e contrasta le fragilità ossee.

Senza contare il fatto che dona energia e combatte l’insonnia, l’ansia e la ritenzione idrica!

Una carenza di potassio può portare a gravi conseguenze. Menzioniamone alcune: stanchezza, confusione mentale e riduzione dell’attenzione. In più potrebbe causare un forte stato di ansia e di ipotonia. Nei casi più gravi (e solo in quelli) potrebbe addirittura portare ad alterazioni della motilità intestinale e del ritmo cardiaco.

Quindi, alla domanda “Il potassio salva la vita?”, la risposta ce la dice la scienza. Sì. Un’alimentazione ricca di potassio può aiutare a rimanere in salute. Attenti quindi a ciò che mangiate. Sarà fondamentale mantenere una dieta ricca e, appunto, con un fabbisogno di potassio sufficiente!