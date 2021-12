Chi ha detto che per fare operazioni di routine, come scrittura, progetti e navigazione web, si debbano per forza spendere cifre enormi in portatili? Di recente, proprio per venire a supporto delle necessità e delle tasche dell’utilizzatore medio, diverse aziende si sono cimentate nella produzione di un particolare computer. Il principale fra i pregi è di sicuro il prezzo, cui si aggiungono un sistema semplice e scattante, leggerezza, portabilità e tante altre chicche. In generale, per evitare di spendere cifre esorbitanti per un regalo potremmo considerare queste 2 possibili alternative per trovare il portatile veloce, piccolo e sorprendentemente economico da regalare a Natale per sorprendere i nostri cari.

La prima opzione

La prima è il tablet. Schermo grande e touch screen, cui è possibile aggiungere mouse e tastiera tramite Bluetooth. Grazie all’enorme quantità di app presenti, riusciremo facilmente a trovare tutti gli strumenti di cui avremo bisogno per l’utilizzo quotidiano. Programmi di scrittura, foto e video editing, browser Internet, disegno grafico e tanto altro. Inoltre, i nuovi modelli adottano batterie piuttosto grandi che ci permetteranno di utilizzarli per diverse ore. Gli interessati potranno trovare alcuni tablet economici in “A Natale per amanti delle serie televisive e studenti non c’è regalo migliore di questo”.

Il portatile veloce, piccolo e sorprendentemente economico da regalare a Natale per sorprendere i nostri cari

La seconda soluzione è un portatile Chromebook, il regalo perfetto per gli studenti. È prodotto da Acer, ASUS, HP, Lenovo e Samsung. La sua forza sta nel sistema operativo di Google, Chrome OS, tanto semplice e intuitivo quanto leggero e funzionale in termini di risorse. Proprio per questo non richiede un hardware potente, non a caso la principale ragione dei bassi prezzi di mercato. Molti di questi sono equipaggiati di porta USB-C, support touchscreen e struttura 2 in 1.

I limiti del Chromebook

A chi è consigliato Chromebook? All’utilizzatore medio, usuale nell’utilizzare programmi Office, internet browser e email. Perfetto per viaggiare, vedere serie televisive, guardare video ed organizzare la giornata. Nonostante i pregi, alcuni limiti potrebbero pesare all’utente. Non è adatto ad un uso professionale, sia per la poca disponibilità di questi programmi su Chrome OS, sia per la limitatezza dello hardware. Inoltre, non è adatto ai videogiocatori, visti i pochi titoli disponibili sul marketplace, fatta eccezione per quelli di Android.

Se abbiamo difficoltà ad adattarci ad un sistema operativo diverso, l’ultima alternativa per lo stesso prezzo è comprare un portatile economico con Windows. Uno fra i vantaggi principali sarà di certo quello di avere minor difficoltà di utilizzo, provenendo dallo stesso sistema. Tuttavia, è importantissimo dare uno sguardo alle componenti prima dell’acquisto per risparmiare con intelligenza. In particolare, a questa: “Il metodo infallibile per velocizzare un PC vecchio o lento e dare una nuova vita al computer con prestazioni mai raggiunte prima”.

Approfondimento

