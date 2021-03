Soprattutto in questi tempi di pandemia, ci piace pensare che le nostre case siano pulite e igienizzate. In realtà però, è impossibile liberarsi del tutto di germi e batteri. Questi esserini molto spesso si nascondono nei luoghi più impensati. Nonostante tutti i nostri sforzi, spesso prosperano e si moltiplicano alle nostre spalle. Anche gli oggetti che consideriamo puliti, molto spesso sono dei veri e propri ricettacoli di germi.

Tra questi c’è un oggetto che quasi tutti abbiamo in bagno e a volte anche in cucina: il portasapone.

Non ci pensiamo mai, ma il portasapone è un grande rifugio per i germi, ecco cosa si nasconde sotto le nostre saponette.

I batteri sopravvivono benissimo anche sulla superficie delle saponette

Germi, batteri e muffe sono tra gli organismi viventi più coriacei del pianeta, e riescono a vivere praticamente ovunque, dalle profondità degli oceani, ai deserti, alle distese antartiche.

Non c’è da stupirsi, quindi, che molti abbiano trovato rifugio nelle nostre case. Persino il portasapone non è immune all’invasione di germi e batteri. Il portasapone è un grande rifugio per germi e batteri, ecco cosa si nasconde sotto le nostre saponette.

Laviamo e lasciamo asciugare spesso il portasapone

Gli stessi germi e batteri che vivono sulla nostra pelle, possono spesso sopravvivere anche sulla superficie delle saponette o del portasapone. L’ambiente umido che quasi sempre si forma nel portasapone non fa altro che facilitarne la sopravvivenza. Per non parlare delle muffe che possono prosperare se non laviamo abbastanza spesso il portasapone.

Anche i germi che vivono sulle superfici del bagno possono colonizzare questo oggetto.

Per ridurre il numero di germi nel nostro portasapone, quindi, sono necessari alcuni accorgimenti: sciacquiamo bene la saponetta prima di riporla nel portasapone. Laviamo e lasciamo asciugare il portasapone completamente di tanto in tanto. Ricordiamoci di tenere pulito anche il resto del bagno se non vogliamo che i germi colonizzino il portasapone.

Se ci troviamo spesso alle prese con saponette ormai consumate e troppo scomode da usare, ecco il trucco per usare comodamente la saponetta fino all’ultimo grammo senza che scivoli o si spezzi.