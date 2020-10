Nelle ultime settimane il portafoglio ordini aumenta ma in Borsa le quotazioni continuano a scendere. Cosa fare con il titolo Innovatec.

Negli ultimi 30 giorni le quotazioni hanno perso circa il 20% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato circa l’8%. Nello stesso arco temporale la società ha firmato contratti per la realizzazione di impianti fotovoltaici e la riqualificazione energetica di oltre 200 unità abitative.

Come spiegare questa debolezza in Borsa?

Il problema è che qualunque sia la metrica utilizzata, il titolo risulta essere sopravvalutato. Inoltre i dati relativi ai primi sei mesi del 2020 hanno evidenziato un calo dei ricavi di circa il 50%.

Tuttavia, il management di Innovatec guarda con cauto ottimismo al prossimo esercizio, nel corso del quale verrà ulteriormente potenziata la linea di sviluppo di nuovi progetti di efficientamento energetico del patrimonio edilizio privato. I nuovi contratti firmati nelle ultime settimane ne sono la testimonianza.

Conclusione: il portafoglio ordini aumenta, ma in Borsa le quotazioni continuano a scendere, cosa fare con questo titolo azionario?

Analisi grafica e previsionale sul titolo Innovatec

Innovatec (MIL:INC) ha chiuso la seduta del 16 ottobre a quota 0,471 euro in ribasso del 1,26%.

La tendenza in corso sia sul time frame giornaliero che settimanale è ribassista. In particolare la seduta del 16 ottobre potrebbe avere un impatto molto negativo sul futuro di Innovatec. È stato rotto al ribasso, infatti, l’importantissimo supporto in area 0,48 euro (I obiettivo di prezzo). Solo un immediato recupero in chiusura di giornata potrebbe scongiurare un’accelerazione ribassista verso il II obiettivo di prezzo in area 0,364 euro. La massima estensione del ribasso in corso si trova in area 0,247 euro.

Sul settimanale la tendenza ribassista punta al II obiettivo di prezzo in area 0,298 euro.

Lo scenario più probabile

Lo scenario più probabile, quindi, è quello che vede le quotazioni scendere fino in area 0,24€ e /0,298 euro sul giornaliero e settimanale, rispettivamente.

