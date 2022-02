San Valentino quest’anno cade di lunedì e in molti si chiedono cosa si può fare per rendere unica questa data. Certo, una bella cena al ristorante può tranquillamente farci felici, ma anche qualcosa di più semplice, se pensato per bene, ha lo stesso effetto.

Tuttavia, i più fortunati possono sempre optare per un viaggio. Siamo in inverno e per quel ponte avremmo solo tre giorni, quindi noi di ProiezionidiBorsa consigliamo al Lettore di scegliere un’unica meta.

Una bella capitale europea, ad esempio, ma non le solite Londra, Parigi o Berlino. Infatti, il ponte di San Valentino sarà romantico ed economico se scegliamo alcune mete magari meno gettonate ma tutte da scoprire.

Budapest e Bucarest

Partiamo dalla capitale ungherese.

Budapest è una città meravigliosa, che il Danubio taglia in due parti, a ovest Buda e a est Pest. La città è conosciuta nel Mondo intero per il suo parlamento, per il castello di Buda e soprattutto per le terme. Ottima idea per un San Valentino un po’ diverso dal solito, magari abbinandoci una bella cena in uno degli ottimi ristoranti del corso di Andrassy.

Anche Bucarest non è da meno, anzi. Per affrontare al meglio le bellezze della capitale rumena serve, però, un minimo di conoscenza storica. Infatti, i monumenti più conosciuti di Bucarest hanno tutti a che fare con il suo passato. Pensiamo al palazzo del parlamento, follia architettonica voluta da Ceausescu, o al palazzo reale, che ora ospita il museo nazionale rumeno. Tuttavia, la sera nel quariere Lipscani si possono trovare davvero tanti ristoranti con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Il ponte di San Valentino sarà romantico ed economico grazie a questi fantastici viaggi

Infine, per concludere la nostra lista di idee per un ponte di San Valentino romantico non possiamo non pensare a Sofia, la capitale della Bulgaria.

La città è un gioiellino che l’architettura sovietica ha cercato di sovrastare ma, per fortuna, non è riuscita a distruggere. Infatti, l’enorme piazza centrale su cui svetta l’edificio del vecchio partito comunista nasconde un gioiello architettonico unico al Mondo.

Incastonata dietro l’edificio troviamo la chiesa di San Giorgio, splendido esempio di stile bizantino nel Paese. Inoltre, non possiamo non soffermarci davanti alla cattedrale di Alexander Nevski e alla Chiesa di Santa Domenica.

