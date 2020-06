Il pomodoro deve stare in frigo oppure no? Da oggi non sbaglieremo più. Il pomodoro è uno degli ortaggi più coltivati negli orti italiani ed è protagonista di tantissimi piatti fondamentali delle nostre tradizioni culinarie, come la pizza o la pasta al sugo. In poche parole non possiamo fare a meno di questo ortaggio. Secondo la classificazione botanica in realtà non è un ortaggio ma un frutto, poiché al suo interno ci sono i semi. Ma scienza o botanica a parte rimane il preferito dagli italiani. Ma il pomodoro dove va tenuto per far sì che non perda il suo gusto? In frigo oppure fuori dal frigo? Abbiamo sbagliato per tutti questi anni oppure abbiamo fatto la cosa corretta?

Ebbene sì, abbiamo sbagliato. Il pomodoro deve stare fuori dal frigo. Ma perché? Il freddo uccide il suo sapore. Sotto i 12 gradi, infatti, il pomodoro interrompe la maturazione che è ciò che gli conferisce più sapore. Una ricerca dell’Università della Florida a Gainesville ha infatti dimostrato che, dopo 7 giorni in frigo a 5 °C, i frutti perdono una parte delle sostanze che producono il loro aroma. Nonostante fossero stati poi lasciati a temperatura ambiente per tre giorni, le sostanze risultavano danneggiate, e un test di gusto effettuato da 76 persone ha confermato che non erano buoni come quelli freschi.

Ovviamente il sapore del pomodoro deriva anche dalla sua qualità e non solo dal mantenimento. Infatti un altro studio ha dimostrato che il sapore non deriva soltanto dal pomodoro in sé ma anche dalla percezione che ne ha l’essere umano e da segnali materici e visivi del cervello. Per questo l’esito della ricerca ha dichiarato che è possibile tenere i pomodori in frigo purché siano consumati dopo pochi giorni. Ora spetta a voi scegliere la soluzione che più vi aggrada e vedere se il gusto del pomodoro cambia.