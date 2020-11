Il pollo thai di casa nostra, facilissimo e pronto in 10 minuti

Oggi vogliamo parlare del pollo thai, facilissimo e pronto in 10 minuti.

Il pollo thai è, probabilmente, una delle ricette più famose della cucina thailandese. È una preparazione di cui esistono numerose varianti che prevedono l’aggiunta di verdure, spezie ed erbe aromatiche, tutte hanno, comunque, in comune, il pollo e il latte di cocco. Di solito il piatto è accompagnato da del riso bianco thai o basmati.

Vediamo una versione originale tutta italiana molto rapida e facile nella preparazione.

Gli ingredienti

Ecco, dunque, gli ingredienti, per due persone, del pollo thai di casa nostra, facilissimo e pronto in 10 minuti:

a) 250 gr di sovracosce di pollo;

b) un peperoncino rosso lungo secco;

c) 30 gr di cipolle bianche;

d) 30 gr di peperoni;

e) un cipollotto;

f) 150 ml di salsa di ostriche;

g) 45 gr di zucchero;

h) 50 ml di acqua;

i) due cucchiai di olio di semi;

l) sale e pepe, quanto basta.

La preparazione

Spostiamoci ai fornelli. Mettere a marinare le sovracosce di pollo con sale e pepe, massaggiandole ben bene. Nel frattempo, far sciogliere 150 gr di salsa di ostriche con lo zucchero e l’acqua a fiamma bassa, girando spesso in modo che non si attacchi.

A parte, versare, in una larga padella antiaderente, l’olio di semi e il peperoncino secco, lasciare rosolare un paio di minuti e aggiungere le cipolle tagliate sottili ed i peperoni a cubetti, aggiungere il pollo e far rosolare bene. Quando il pollo sarà ben dorato, unire la salsa preparata in precedenza e alzare la fiamma per finire la cottura. Spegnere il fuoco e rifinire il piatto con il cipollotto.

Il pollo thai di casa nostra va servito subito ben caldo.

Cos’è la salsa di ostriche

La salsa di ostriche, uno degli ingredienti necessari per la preparazione del piatto, è molto utilizzata nella cucina orientale. È una salsa a base di acqua, estratto di ostriche, sale e zucchero con l’aggiunta di amido di mais come addensante. Il colore è marrone scuro, come quello della salsa di soia, ma a differenza di quest’ultima non è liquida ma densa, simile al ketchup. Si trova nei negozi di alimenti etnici e, spesso, anche al supermercato.

Ecco svelata, dunque, la ricetta del pollo thai di casa nostra, facilissimo e pronto in 10 minuti.