Il pollo è uno degli alimenti più semplici, economici e soprattutto nutrienti presenti in commercio. Molto usato in cucina, le sue carni tenere ne fanno un piatto adatto a grandi e piccini.

Dal pollo allo spiedo alle fettine arrostite, è possibile cucinarlo in tantissimi modi. Negli ultimi anni, sembra che sia diventato l’alimento tipico degli amanti del fitness e di chi segue una dieta ipocalorica.

Ecco perché si è soliti mangiarlo con un semplice filo d’olio e un po’ d’insalata che lo accompagna. Tuttavia, va bene restare in forma ma è importante anche pensare alle nostre papille gustative. È per questo che oggi suggeriamo un piatto leggero, economico e veloce per gustare finalmente un pollo con i fiocchi.

Il pollo non sarà mai più insipido con questa gustosissima ricetta che ci fa risparmiare tempo e fatica

Stiamo per preparare degli straccetti di pollo allo yogurt e tutto ciò di cui abbiamo bisogno per quattro persone è:

½ kg di pollo (meglio il petto);

150 grammi di yogurt bianco;

olio q.b.;

sale, pepe, timo q.b.

Per prima cosa occupiamoci del pollo. Stendiamolo su una superficie piatta, battiamolo per renderlo più sottile e tagliamolo a strisce di medie dimensioni. Facciamo riscaldare una padella, versiamo un filo d’olio e facciamo rosolare i nostri straccetti. Nel frattempo occupiamoci della salsa allo yogurt. Mettiamo lo yogurt in una ciotola insieme al timo, al sale e al pepe e mescoliamo per uno-due minuti. Versiamola sul pollo ancora in cottura e mescoliamo il tutto per altri cinque minuti circa.

Qualche suggerimento

Chi ama il piccante potrebbe pensare di spolverare giusto un po’ di peperoncino a fine cottura, in modo da dare ancora più sapore al piatto. Per quanto riguarda la scelta dello yogurt, basta che sia bianco, non importa che sia greco o senza lattosio. Il pollo non sarà mai più insipido con questa gustosissima ricetta che ci fa risparmiare tempo e fatica ma allieta finalmente il nostro palato.